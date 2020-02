Ibra e Milan insieme per un altro anno

La dirigenza del Milan, da Gazidis al fronte Boban-Maldini, non avrebbe dubbi nel confermare Zlatan Ibrahimovic per un altro anno. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Diavolo potrebbe presto proporre il rinnovo fino al 2021 allo svedese, al momento sotto contratto fino al 30 giugno. Determinante sarà ovviamente anche la volontà del numero 21 che, come aggiunge Repubblica, potrebbe percepire un ingaggio dai 4 ai 6 milioni di euro nel nuovo accordo contrattuale.

La nostra opinione: il ritorno a gennaio in rossonero ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi del Diavolo e tirato fuori dalle sabbie mobili la squadra di Pioli. La scalata alla prossima Champions League è complicata, con l'Europa League invece che diventa un obiettivo alla portata della formazione meneghina. Ibra è un leader, dentro e fuori dal campo e a Milano sta bene. Se lui decide di rimanere, così sarà.

Agnelli dà il benvenuto a Messi

Fanno rumore da Torino a Napoli, dove si trova ora Messi per il match di Champions contro i partenopei, le parole di Andrea Agnelli a Radio24 che trovano spazio sulla prima pagina di Tuttosport:

" Ho letto della clausola... Vederlo in Italia sarebbe positivo. Le prime cinque società sono Milan, Inter, Juventus, Roma e Napoli, se tutte avessero un campione del calibro di Messi o Ronaldo sarebbe un qualcosa di migliore per tutti "

La nostra opinione: il Barcellona ha saputo direttamente da Messi che non intende andare via a costo zero in estate. Nonostante le frizioni con l'attuale dirigenza e un solo anno di contratto in vigore, Leo ha ribadito di voler rimanere almeno per un'altra stagione in blaugrana. Il suo attuale stipendio netto è di 43 milioni fissi all'anno più ricchissimi bonus che possono portare il totale oltre il muro dei 60 milioni a stagione. Utopia? Sì, al momento l'idea di vedere la Pulce in Serie A è pura utopia.

Napoli, anche il Liverpool è su Fabian Ruiz

Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse del Manchester City per Fabian Ruiz, mentre ora sarebbe spuntata un'altra big di Premier League. Secondo quanto riferito da El Desmarque, Jurgen Klopp apprezzerebbe molto le qualità del centrocampista spagnolo del Napoli che sarebbe finito sulla sua lista dei desideri per rafforzare il centrocampo del Liverpool.

La nostra opinione: tutti pazzi per Fabian Ruiz, che dopo un periodo di forte appannamento è tornato a brillare nelle ultime uscite, ritrovando il gol contro Inter e Brescia tra Coppa Italia e campionato. Prestazioni in risalita quelle del centrocampista spagnolo sempre seguito dalle big della Liga, tra cui il Real Madrid. Setien, tecnico del Barcellona, ha affermato in conferenza: "Fabian è cresciuto in maniera spettacolare". Insomma, il gioiello del Napoli si accinge a diventare una ferma realtà e avrebbe attirato quindi anche le mire dei campioni d'Europa che nel caso sarebbero una concorrente pesante per il Real di Florentino Perez.