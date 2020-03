Icardi-Juve: riecco il tormentone

Secondo quanto riportato dalla stampa francese e da Tuttosport, Icardi sembra aver rotto con il PSG e soprattutto con Neymar e Mbappé: il rapporto con le due stelle dei parigini non è dei migliori, l'attaccante argentino in prestito dall'Inter è pronto a partire. Così la suggestione Juventus potrebbe tornare di moda visto che la dirigenza bianconera apprezza da tempo l'ex capitano nerazzurro. Tutto passa dal suo riscatto ma si parla anche di contropartite come De Sciglio e Pjanic ed è in ballo anche il futuro di Higuain.

La nostra opinione: il primo passo è obbligatorio. Leonardo, ds del Paris Saint-Germain, deve riscattare il cartellino di Icardi dall'Inter per 70 milioni di euro. Poi toccherà al giocatore decidere se rimanere al PSG o forzare la mano per andare via. Paratici è in contatto con Wanda Nara che gradirebbe non poco il ritorno in Italia del marito. Le contropartite sono i soliti nomi in orbita PSG: Mattia De Sciglio, che già è stato vicino ai francesi a gennaio, piace ancora molto al club transalpino, ma anche Pjanic (che interessa molto al presidente Nasser Al-Khelaifi) non è stato blindato, mentre Leonardo accoglierebbe volentieri Higuain. Insomma, l'affare potrebbe andare in porto anche perché Icardi è ai ferri corti pure con il tecnico Tuchel.

Milan: via Boban, annuncio in giornata?

In casa Milan ci si prepara all'addio di Zvonimir Boban: il Chief Football Officer rossonero ha dato mandato agli avvocati di formalizzare il divorzio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, venerdì il dirigente ha ricevuto la lettera di chiusura rapporto per giusta causa. In giornata potrebbe arrivare il comunicato ufficiale del club.

La nostra opinione: la società rossonera non sarebbe stata troppo contenta dell'intervista rilasciata da Boban qualche giorno fa alla stessa Gazzetta, con parole ritenute destabilizzanti e pericolose per la figura dell'ad Gazidis. Da valutare anche la posizione di Maldini: la proprietà non avrebbe intenzione di dare il benservito anche a lui, ma ovviamente senza Boban la prospettiva cambia radicalmente. Lo scenario più probabile è che le strade si separino a fine campionato.

Milinkovic-Savic, sarà addio alla Lazio?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la prossima estate i top club europei torneranno sicuramente alla carica per portare via Milinkovic-Savic dalla capitale. Lotito ha fissato il prezzo del suo cartellino a 100 milioni di euro, cifra che non spaventa il PSG che si è già mosso in maniera seria.

La nostra opinione: Sergej Milinkovic-Savic è sicuramente uno dei leader della Lazio di Simone Inzaghi, in vetta al campionato di Serie A in attesa della super sfida in programma domenica sera tra Juventus e Inter. Il centrocampista serbo ha segnato a entrambe le squadre ed è stato determinante anche nella sfida di Supercoppa italiana contro i bianconeri. Il futuro, però, è tutto da scrivere. Il tricolore potrebbe rappresentare anche il modo migliore per chiudere la sua carriera alla Lazio. Lotito quest'estate cercherà di monetizzare il più possibile sfruttando l'ottima stagione dei suoi.