Milan, si riparte dal fattore R

Secondo la Gazzetta dello Sport, l'obiettivo del Milan è blindare su tutti Alessio Romagnoli e Ante Rebic. Il difensore guadagna al momento 3,5 milioni di euro, si potrebbe ipotizzare un rilancio tra i 4,5 e i 5 milioni per provare a strappare il sì di Raiola per il rinnovo (l'attuale accordo scade nel 2022). Per quanto riguarda il croato, invece, il piano è arrivare all'acquisto definitivo prima della scadenza del prestito biennale a giugno 2021.

La nostra opinione: il Milan prepara il nuovo corso, all'insegna della spending review ma con delle eccezioni. Il taglio degli ingaggi previsto da Gazidis, con un tetto intorno ai 2,5 milioni massimi per giocatore, non potrà essere indiscriminato per provare a trattenere almeno qualcuno degli attuali giocatori cardini del progetto. Nel caso di Rebic, infatti, si ritoccherà verso l'alto l'ingaggio da 3 milioni a stagione, puntando sulla possibile recessione economica per strappare all'Eintracht Francoforte un prezzo non troppo elevato, di sicuro al di sotto dei 40 milioni paventati fino a un po' di tempo fa.

Inter, Conte dice sì al riscatto di Sensi

Antonio Conte si sarebbe convinto a confermare Stefano Sensi e avrebbe dato il via libera all'acquisto a titolo definitivo. Lo riporta, sempre in apertura, la Gazzetta dello Sport. L'Inter a centrocampo potrà contare su un giocatore fin qui sfortunato.

La nostra opinione: cambia nuovamente il destino di Stefano Sensi. Il centrocampista aveva iniziato benissimo la stagione con l'Inter, prima di essere frenato dagli infortuni. I dubbi sulla sua condizione fisica avevano posto in bilico il suo riscatto dal Sassuolo. Marotta e Carnevali ne parleranno nelle prossime settimane: la cifra originariamente prevista è di 20 milioni di euro, ma non è da escludere che possa essere ritoccata al ribasso viste le attuali contingenze economiche.

Video - Mancini: "Sensi e Barella? Non so cosa sia successo con Conte, ma per la Nazionale sono importanti" 01:07

Il PSG strizza l'occhio a Zidane

Il Paris Saint-Germain vuole riportare in Francia Zinedine Zidane. A scriverlo quest'oggi è il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, secondo il quale il club parigino avrebbe messo nel mirino l'attuale allenatore del Real Madrid per avviare un nuovo progetto tecnico e tattico già durante la prossima estate.

La nostra opinione: ipotesi suggestiva. A Zidane, al centro di un restyling francese di tutto il PSG, sarebbe garantito, oltre a un contratto faraonico, anche l'acquisto di tante stelle mondiali. Non sarà facile, in ogni caso, convincere i blancos a lasciarlo andare prima di avergli trovato un degno erede.