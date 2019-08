Svolta improvvisa nel mercato in uscita del Milan. Secondo RMC Sport, infatti, il Monaco avrebbe messo gli occhi su Franck Kessié. Tra il club del Principato e i rossoneri ci sarebbe qualcosa di più di un semplice contatto e la trattativa sarebbe già entrata nel vivo: il 22ene centrocampista ivoriano, che indossa la maglia del Milan dall'estate 2017 quando era stato prelevato dall'Atalanta, avrebbe già manifestato il proprio interesse al trasferimento.

L'esultanza di Franck Kessié, Milan-Lazio, LaPresseLaPresse

Si lavora a una cessione a titolo definitivo

Al di là dell'esito della trattativa, quel che è certo è che Milan e Monaco escludono in maniera categorica un trasferimento a titolo temporaneo, ma al contrario lavorano per definire un passaggio a titolo definitivo di Kessié. Per lasciare andare il giocatore, legato da un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2022, i rossoneri chiedono almeno 20 milioni di euro.