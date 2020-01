Sembrava fatta per lo scambio Politano-Llorente tra Inter e Napoli. Politano andrà in azzurro, ma i campani hanno bloccato la cessione di Fernando Llorente, considerando l’infortunio di Dries Mertens. Il belga è tornato a lavorare, ma Gattuso vuole comunque una prima punta che possa alternarsi con Milik in ottica delle tre competizioni. Ecco che il basco non è più disponibile e Conte ha chiesto, nuovamente, Giroud per rimpolpare l’attacco sorretto dal duo Lukaku-Lautaro Martinez.

La situazione in casa Chelsea non è cambiata. Lampard non considera l'attaccante francese, che non gioca dal 30 novembre 2019 (Chelsea-West Ham 0-1) e non viene convocato dal tecnico dei blues dal 4 dicembre. Il campione del mondo con la Nazionale transalpina, che aveva già un accordo da 5,5 milioni l’anno con l’Inter, è stato però cercato dal Barcellona nelle ultime ore, con la possibilità di giocare nuovamente con il connazionale Griezmann. Il Chelsea vuole 6 milioni per il cartellino, bisognerà di nuovo convincere il classe ’86 ex Arsenal.