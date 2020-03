Pogba-Tonali-Chiesa: ecco la nuova Juve

"Juve, Pogba-Tonali-Chiesa", così titola la Gazzetta dello Sport in taglio laterale, dedicato alla Juventus e alla prossima sessione di mercato, con i bianconeri che pensano di rifarsi il look in modo importante. Sono tre, secondo la rosea, i giocatori nel mirino della Juventus, a partire dal sogno di riportare a Torino Paul Pogba. Poi due giovani talenti italiani come Sandro Tonali e Federico Chiesa, per svecchiare la rosa.

La nostra opinione: la società e i tifosi sperano nel ritorno di Pogba a Torino dal giorno stesso in cui se ne andò, ormai diversi anni fa. Il suo agente, Mino Raiola, e la dirigenza bianconera avrebbero più volte parlato della possibilità di un ritorno in bianconero, ma i Red Devils avrebbero imposto il prezzo stellare di 150 milioni di euro per il suo trasferimento. Se la Juventus dovesse arrivare a Tonali, metterebbe a segno un altro grande colpo per il futuro, dopo quello di Kulusevski, visto che entrambi sono dei classe 2000. Chiesa è un altro obiettivo suggestivo ma Rocco Commisso non lo lascerà partire per meno di 70-80 milioni di euro.

Il Real Madrid punta forte su Haaland

Il primo vero grande obiettivo per l’attacco del Real Madrid sarebbe Mbappé, ma il suo possibile arrivo in tempi brevi viene visto come un qualcosa di impossibile, mentre su Neymar ci sono dei dubbi di natura caratteriale. Ecco quindi che a farsi largo è un nuovo nome: quello di Erling Haaland. Il Real Madrid potrebbe far suo uno dei giocatori in prospettiva più forti in assoluto a fronte di un esborso da 75 milioni di euro, una cifra non impossibile se si considerano quelle che girano oggi sul fronte mercato. Lo riporta Marca.

La nostra opinione: quando nei giorni scorsi Mino Raiola ha ammesso di voler portare un grande giocatore al Real Madrid nel corso della prossima finestra di calciomercato, sono stati in molti coloro che hanno subito pensato a Paul Pogba. Il campione francese da anni viene accostato al Real Madrid ed è un vecchio pallino di Zinedine Zidane, ma a quanto pare in realtà, non è lui il grande nome che i Blancos stanno puntando in questo momento. Il Real Madrid infatti, sembra avere oggi un’altra esigenza: ha bisogno di una grande punta che possa alternarsi con Karim Benzema. L’esperimento Jovic è di fatto, almeno per il momento, fallito, tanto che per lui si starebbe già pensando a un possibile prestito al fine di fargli ritrovare fiducia, mentre Mariano da tempo non rientra nei piani della società ed è sul mercato. Il gioiello del Borussia Dortmund, nonostante abbia appena 19 anni, ha già ampiamente dimostrato di poter giocare ad altissimi livelli e i 40 gol realizzati in questa sola stagione lo dimostrano ampiamente.

Lautaro al Barça? L'Inter ha rifiutato 70 milioni più Vidal e Semedo

Il Mundo Deportivo apre con un curioso retroscena. Lautaro Martinez, obiettivo del Barcellona, è stato già da tempo inseguito dai catalani che avrebbero offerto 70 milioni di euro più Vidal e Semedo. La proposta, però, sarebbe stata rispedita al mittente dai nerazzurri.

La nostra opinione: a prescindere da questa ricostruzione, l'Inter non si farà prendere per il collo dal Barcellona per Lautaro Martinez. I nerazzurri, infatti, sono forti della clausola rescissoria da 111 milioni di euro, pagabile in un’unica soluzione dal primo al 15 luglio solo da squadre straniere. Una clausola non così facilmente avvicinabile, anche per grandi club come il Barcellona. Ma c’è di più. L’Inter non solo al momento non vuole trattare con il Barcellona ma vuole anche che sia Lautaro a uscire allo scoperto.