L'Inter al Barcellona: "Vuoi Lautaro? Dammi Griezmann"

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla trattativa più calda del momento, ovvero quella sull'asse Inter-Barcellona per Lautaro Martinez. Il quotidiano milanese dà conto di "provocazione" del club nerazzurro nei confronti dei blaugrana: "Volete Lautaro? Dateci Griezmann". L'ipotesi messa sul tavolo è quella di uno scambio.

La nostra opinione. Dal punto di vista economico l'ostacolo principale riguarda l'ingaggio di Griezmann, che al Barcellona guadagna circa 18 milioni di euro netti a stagione: una cifra stellare che non appare alla portata del club nerazzurro, ragione per la quale la Gazzetta dello Sport parla - al momento - di provocazione. Di tutt'altra natura il discorso tattico: privandosi di Lautaro l'Inter perderebbe in profondità e concretezza negli ultimi 16 metri, ma col francese guadagnerebbe certamente in fantasia e imprevedibilità. Chissà cosa pensa Antonio Conte a riguardo...

E intanto i nerazzurri trattano per Vidal

In Spagna, invece, i media si concentrano su un'altra trattativa che corre sulla linea Milano (sponda Inter)-Barcellona: quella per portare a Milano Arturo Vidal. Secondo il quotidiano Sport, i blaugrana starebbero cercando di inserire il centrocampista cileno nella maxi operazione Lautaro, ma i nerazzurri non ci stanno e insistono per proseguire su binari paralleli La trattativa, secondo Sport, è già avviata.

La nostra opinione. Occorre ripeterci: un giocatore esperto e dalla forte personalità come Vidal farebbe molto comodo all'Inter. Il cileno non è certo il guerriero che Conte conobbe ai tempi della Juventus ormai 9 anni fa, ma ha dimostrato di sapere ancora dire la sua soprattutto nelle partite che contano dove occorre mettere sul campo qualcosa di più. L'unico dubbio riguarda la carta di identità: Vidal compirà 33 anni il prossimo 22 maggio, ma per quanto si è visto c'è da scommettere che abbia nelle gambe almeno un paio di stagioni ad alto livello.

Insigne, ora il rinnovo col Napoli è più vicino

Consumato il divorzio da Mino Raiola, secondo il quotidiano Il Mattino il futuro di Lorenzo Insigne è sempre più legato al Napoli. Per il capitano azzurro, infatti, si profila un prolungamento di contratto fino al 2025: l'accordo attuale scade nel 2022. Tra i nomi per il post Raiola si fanno quelli di Pastorello e Pisacane.

La nostra opinione. Senza la figura ingombrante di Raiola, sulla carta la strada verso il rinnovo per Insigne è decisamente più in discesa e si può affermare con una buona dose di sicurezza che anche Aurelio De Laurentiis abbia tirato un sospiro di sollievo. La storia di Insigne al Napoli ha vissuto momenti di alti e bassi, soprattutto in questa stagione: il tempo dirà se ci troviamo di fronte a un nuovo inizio.