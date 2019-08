All'inizio di agosto, quando la trattativa per Romelu Lukaku sembrava essersi definitivamente arenata, il mercato dell'Inter era finito sotto accusa per la difficoltà a mettere a segno colpi in entrata nel reparto d'attacco. Poi, però, la svolta: ad Appiano Gentile non solo è arrivato l'attaccante belga (che ha esordito in Serie A contro il Lecce segnando il suo primo gol italiano), ma nell'arco di pochi giorni il dg Beppe Marotta ha messo a segno i colpi Sanchez (atterrato mercoledì a Milano) e Biraghi (già ufficiale). Senza considerare che entro lunedì potrebbero arrivare un altro attaccante (Llorente?) e un centrocampista (il sogno è Rakitic). Un mercato, insomma, che è decollato proprio nella fase più calda e che sta andando incontro ai desiderata di Antonio Conte. E oltre al tecnico, a sorridere potrebbe essere anche la società: dal Brasile è in arrivo infatti un'offerta di 18 milioni di euro dal Flamengo per l'acquisto a titolo definitivo di Gabigol (il giocatore è al momento in prestito).

All'Inter anche una percentuale sulla futura rivendita

Per il bilancio dell'Inter, proprietaria del cartellino del giocatore fino al 30 giugno 2022, si tratterebbe di una boccata d'ossigeno. I 18 milioni, infatti, consentirebbero di rientrare almeno in parte dall'oneroso investimento per l'attaccante brasiliano, approdato in maglia nerazzurra nell'estate 2016 per 30 milioni di euro. Ma non solo. Secondo Sky Sport, all'Inter verrebbe riconosciuta una percentuale sull'eventuale futura rivendita del giocatore. Allargando il discorso al mercato attuale, è chiaro che il tesoretto proveniente da Gabigol potrebbe essere a sua volta dirottato per un nuovo rinforzo a centrocampo, quel tassello di esperienza e qualità che ancora manca per completare il reparto.

La rinascita di Gabigol

Nel frattempo Gabigol è letteralmente rinato in Brasile: in questa prima parte di stagione ha uno score di 16 gol e 4 assist in partite ufficiali tra campionato e Copa Libertadores. Le sue giocate e le sue reti hanno consentito al Flamengo di tornare a qualificarsi per una semifinale di Copa Libertadores a distanza di 35 anni dall'ultima volta.