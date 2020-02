Barcellona-Real Madrid, che derby per Lautaro!

Che Lautaro Martinez sia un concreto obiettivo di mercato del Barcellona non è più un segreto da tempo. Il 22enne attaccante argentino, legato all'Inter da un contratto fino al 2023, è tuttavia finito anche nel mirino del Real Madrid. A confermarlo è Victor Blanco, il presidente del Racing Avellaneda, ovvero il club che detiene una percentuale del 10% sulla rivendita del giocatore: "Quando abbiamo venduto Lautaro all'Inter - spiega Blanco sull'edizione online del quotidiano argentino El Intransigente - abbiamo rinunciato a 2 milioni e mezzo di euro perché sapevamo che prima o poi sarebbe arrivata una plusvalenza per il Racing".

La nostra opinione. Sarà un'estate molto calda per l'Inter sul fronte del mercato. I recenti e ripetuti elogi di Lionel Messi nei confronti di Lautaro Martinez rivelano un gradimento (eufemismo) del Barcellona per l'argentino, così come è evidente che al Real Madrid serva come il pane un attaccante di prospettiva in grado di infiammare il Bernabeu. Al di là delle dichiarazioni di Blanco, che ha tutto l'interesse a tifare per la cessione di Lautaro, la sensazione è che Marotta dovrà prepararsi a un vero e proprio assalto.

Lautaro Martinez - Inter-Atalanta - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

E l'Inter pensa a Martial o Aubameyang

Secondo il Sun, l'Inter sarebbe già corsa ai ripari per fare fronte all'eventuale partenza di Lautaro Martinez. Il tabloid inglese indica infatti i due attaccanti individuati dai nerazzurri per prendere il posto dell'argentino: si tratta di Anthony Martial (Manchester United) e Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal).

La nostra opinione. La cessione di Lautaro Martinez sarebbe certamente dolorosa, magari non per le casse societarie ma certamente per i tifosi. Al posto dell'argentino non potrà che arrivare un altro attaccante di livello e con caratteristiche tecniche che si sposino con quelle di Lukaku. Anche se ricostituire un tandem d'attacco così affiatato non sarà semplice.

Anthony MartialGetty Images

Matuidi: "Rimango alla Juventus fino al 2021"

Blaise Matuidi rimarrà alla Juventus almeno fino al 2021. È stato lo stesso centrocampista francese, il cui contratto attuale con i bianconeri scade a giugno, ad annunciare la fumata bianca per il rinnovo: "Resterò qui, il mio contratto includeva una clausola per un ulteriore anno e il club ha deciso di esercitarla. Sono molto felice".

La nostra opinione. Giocatore che sembrava finito sul mercato la scorsa estate, Matuidi ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nella rosa di Maurizio Sarri. Non da titolare inamovibile, certo, ma da giocatore su cui fare totale affidamento in caso di necessità, sia dal primo minuto che a partita in corso.