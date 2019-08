L'arrivo di Romelu Lukaku, sbarcato a Malpensa tra l'entusiasmo dei tifosi dell'Inter, è di quelli che potrebbero spostare gli equilibri del prossimo campionato. Si tratta, infatti, dell'acquisto più costoso della storia del club nerazzurro che, per il 26enne attaccante belga, ha sborsato 65 milioni di euro di parte fissa più altri 13 di bonus. Dei dettagli economici dell'operazione sappiamo già tutto: conosciamo meno, invece, il Lukaku personaggio fuori dal campo. Ecco 7 curiosità sul nuovo attaccante tanto desiderato da Antonio Conte.

1. Anche papà Roger è stato un calciatore

Romelu Lukaku è figlio d'arte. Suo papà Roger, che oggi ha 52 anni, era un attaccante centrale: ha iniziato a giocare nel 1990 in Costa d'Avorio con la maglia dell'Africa Sports e si è ritirato nel 2007 spendendo la carriera tra Belgio e Turchia (Malines e Oostende i club più importanti). Per 3 anni, dal 1993 al 1996, ha vestito anche la casacca della Nazionale dello Zaire.

2. Il cugino gioca nel Celtic

Oltre al fratello Jordan, che milita nella Lazio, Lukaku ha anche un altro familiare che di professione fa il calciatore professionista: si tratta del cugino Boli Bolingoli-Mbombo, 24enne difensore del Celtic che lo ha appena acquistato prelevandolo dal Rapid Vienna. In carriera ha vinto due titoli, entrambi con il Bruges: un campionato (2015-16) e una Coppa belga (2014-15).

3. Astemio e fervente cattolico

Come sottolinea il Corriere dello Sport, Lukaku è una persona che fuori dal campo non ama particolarmente gli eccessi. Non beve alcolici ed è un fervente cattolico: è stato in pellegrinaggio a Lourdes, solo per fare un esempio. A 26 anni si diverte come tutti i ragazzi della sua età, ma senza colpi di testa.

4. Videogiochi, che passione!

Lukaku trascorre molte ore delle sue giornate libere a giocare ai videogiochi, con un debole ovviamente per le varie versioni di Fifa. A questo proposito, tra i primissimi effetti personali che il belga ha portato con sé a Milano c'è l'inseparabile Xbox.

5. L'amore per il basket

Videogame, ma non solo. Romelu Lukaku è anche un grande appassionato di pallacanestro. Fu lui, quattro anni fa, ad avanzare l'idea di disputare un All Star Game anche in Premier League, sulla falsariga di quanto avviene in Nba. Aveva pensato persino al format, con i tifosi che avrebbero scelto direttamente i protagonisti: si sarebbero fronteggiate due squadre (Inghilterra del Nord e Inghilterra del Sud).

6. Che numeri con il Belgio!

Nonostante sia ancora relativamente giovane (ha compiuto 26 anni lo scorso 13 maggio), Romelu Lukaku è già di gran lunga il miglior cannoniere della Nazionale belga con 48 reti in 81 presenze. I suoi più immediati inseguitori (Eden Hazard, Bernard Voorhoof e Paul Van Himst) sono fermi a quota 30.

Romelu LukakuGetty Images

7. Un record in Premier che resiste da 4 anni

Romelu Lukaku detiene un altro primato, stavolta a livello di club: è il più giovane attaccante di sempre nella storia della Premier League ad avere raggiunto il traguardo dei 50 gol. Centrò l'obiettivo il 21 novembre 2015 a Goodison Park quando, con la maglia dell'Everton, rifilò una doppietta all'Aston Villa in un match terminato 4-0.