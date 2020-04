Inter scatenata: sarà rivoluzione?

Una vera e propria rivoluzione che sulla carta coinvolge addirittura 8 giocatori: secondo la Gazzetta dello Sport l'Inter starebbe preparando una sessione estiva di mercato a dir poco scoppiettante. I nerazzurri avrebbero infatti messo nel mirino 4 rinforzi di assoluta qualità e dall'età relativamente bassa: l'obiettivo principale resta Federico Chiesa, che Conte vedrebbe benissimo a tutta fascia, ma piacciono (e molto) anche Tolisso (che non sta trovando molto spazio al Bayern Monaco e potrebbe decidere di cambiare aria), Kumbulla (uno dei punti di forza del sorprendente Verona di Juric) ed Emerson Palmieri, 25enne terzino sinistro del Chelsea che in Nazionale con Mancini ha fatto vedere ottime cose. Un progetto ambizioso per sviluppare il quale servono entrate, almeno 130 milioni che l'Inter spera di incassare dalle cessioni di Icardi, Nainggolan e Perisic. Il quadro è completato dal rinnovo di Brozovic, considerato un punto fermo in mezzo al campo: il suo contratto scade nel 2022.

La nostra opinione. Quella dell'Inter è senza dubbio una strategia sensata che mira a rinforzare la rosa in tutti i reparti innalzandone la qualità. Non sarà facile fare tutto in estate, anche in considerazione del fatto che il futuro immediato rimane avvolto da una fitta nebbia e l'emergenza Coronavirus potrebbe sconvolgere le date della prossima sessione di mercato. La base di partenza, tuttavia, è incoraggiante per i nerazzurri: Conte e Marotta hanno le idee molto chiare e questo è un vantaggio non da poco.

Juventus: via De Sciglio, arriva Pellegrini?

Sempre la Gazzetta dello Sport si concentra sulle mosse della Juventus, in particolari sugli esterni difensivi. Protagonista delle indiscrezioni di mercato è Mattia De Sciglio, la cui avventura in bianconero sembra ormai agli sgoccioli. Su di lui rimane vivo l'interesse del PSG: la Juve spera di incassare una quindicina di milioni. In caso di addio dell'ex milanista, la sua casella verrebbe occupata da Luca Pellegrini, che i bianconeri hanno prelevato la scorsa estate dalla Roma e girato in prestito al Cagliari.

La nostra opinione. Per quanto riguarda gli esterni le gerarchie in casa Juventus sembrano piuttosto delineate. I titolari sono Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra. L'idea è piazzare alle loro spalle due alternative affidabili: Pellegrini a sinistra sarebbe un innesto molto interessante, mentre a destra Danilo sta riemergendo dopo qualche difficoltà iniziale. Sembra dunque inevitabile la partenza di De Sciglio, destinato ad avere poco spazio.

De Sciglio - Bayer Leverkusen-Juventus - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Dalla Spagna: Coutinho vicino al Chelsea

Secondo il quotidiano spagnolo Sport Philippe Coutinho sarebbe vicino a trovare un accordo con il Chelsea: gli agenti del brasiliano, di proprietà del Barcellona ma attualmente in prestito al Bayern Monaco, sarebbero già in trattativa piuttosto avanzata con i Blues.

La nostra opinione. Coutinho è un giocatore che costa caro e che finora ha dimostrato solo a sprazzi il suo immenso talento. Il Barcellona ha bisogno di fare cassa, ma molto difficilmente il Chelsea metterà sul tavolo gli 80 milioni di euro necessari per rilevare il cartellino del brasiliano ex Inter. Dal canto suo Coutinho avrebbe la possibilità di tornare in Premier League dove finora - con la maglia del Liverpool - ha dato il meglio di sé. Operazione complicata, insomma, ma che potrebbe giovare a tutte le parti in gioco.