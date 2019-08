Ivan Perisic è sempre più lontano dall'Inter ed è ormai a un passo dal Bayern Monaco. L'attaccante esterno croato non è partito con il resto della squadra alla volta di Valencia dove questa sera è in programma l'amichevole contro i padroni di casa allo stadio Mestalla e valida per il Trofeo Naranja. Una scelta che sembra chiaramente dettata dalla logica di preservare da un possibile infortunio il giocatore, ormai in uscita.

Un'operazione da 25 milioni di euro

L'accordo tra l'Inter e il Bayern Monaco per il trasferimento di Perisic è stato trovato sulla base di un prestito oneroso (fissato a 5 milioni) e successivo riscatto fissato a 20 per un totale di 25 milioni complessivi. Il Bayern ha deciso di accelerare per il 30enne subito dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato da Leroy Sané: era infatti il giovane tedesco del Manchester City l'obiettivo numero uno sul mercato per il club campione di Germania, alla ricerca di sostituti all'altezza in quel ruolo dopo il contemporaneo addio di Robben e Ribery. La trattativa tra i nerazzurri e i bavaresi sarebbe ben avviata: l'intesa economica c'è, per la fumata bianca si attende solo l'ok definitivo del giocatore.

All'Inter 40 gol in 4 stagioni

Per Perisic, cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Hajduk Spalato, si tratta di un ritorno in Bundesliga dove aveva già indossato le maglie del Borussia Dortmund (dal 2011 al 2013) e del Wolfsburg (dal 2013 al 2015). In quattro stagioni all'Inter ha messo a segno 40 gol in 162 presenze in gare ufficiali.