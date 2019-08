Ore caldissime, decisive per il trasferimento di Alexis Sanchez all'Inter. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, ai nerazzurri e al Manchester United resterebbe da definire solamente la formula del trasferimento. L'Inter, infatti, vorrebbe il 30enne attaccante cileno in prestito secco con diritto di riscatto. Un'opzione che incontrerebbe il benestare del Manchester United: per parlare di affare fatto manca solo il sì dei Red Devils, atteso nelle prossime ore. Una volta definiti tutti i termini dell'accordo, Sanchez volerà a Milano per iniziare la sua seconda avventura in Serie A dopo quella con l'Udinese dal 2008 al 2011: lo sbarco a Milano, per le visite mediche di rito e la firma sul contratto, potrebbe avvenire già nella giornata di mercoledì.

Antonio ConteGetty Images

Conte voleva Sanchez già nel 2011 alla Juventus

Aspetti economici a parte, a fare la differenza sarà con ogni probabilità la volontà del giocatore. Sanchez, dopo un anno e mezzo da incubo al Manchester United dove non è riuscito a esprimere al meglio le proprie potenzialità, non vede l'ora di cambiare aria e di rimettersi in gioco in una nuova squadra e con un nuovo allenatore come Antonio Conte, che lo insegue da tempo. Il tecnico salentino avrebbe voluto con sé Sanchez già nel 2011 ma all'epoca il cileno preferì il Barcellona alla Juventus: a distanza di 8 anni il matrimonio potrebbe finalmente essere celebrato. Nel frattempo Sanchez e lo United sono sempre più distanti: il giocatore non è stato nemmeno convocato da Ole Gunnar Solskjaer in occasione del Monday Night contro il Wolverhampton. L'ennesimo indizio che conduce a un addio sempre più probabile.