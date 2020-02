Higuain: ad aprile vertice per il rinnovo

Secondo calciomercato.com il futuro di Gonzalo Higuain alla Juventus è in bilico. Il Pipita, il cui contratto scade a giugno 2021, incontrerà la dirigenza nei prossimi mesi per discutere di un eventuale prolungamento. La trattativa dipenderà anche dalla permamenza o meno di Maurizio Sarri in panchina.

La nostra opinione. Al di là della questione contrattuale, ci sono da considerare due fattori per quanto riguarda il futuro di Higuain: compirà 33 anni il prossimo 10 dicembre e la centralità nel progetto Juve è tutt'altro che scontata. Senza contare che il Pipita, di rientro dalla doppia deludente esperienza con Milan e Chelsea, era stato messo sul mercato già la scorsa estate. Dovendoci sbilanciare oggi, diremmo più no che sì al rinnovo.

Gonzalo HiguainGetty Images

Milik-Napoli, il grande freddo: sarà addio in estate?

Situazione molto simile a quella di Higuain in casa Napoli, dove si discute del rinnovo di Arkadiusz Milik, il cui accordo attuale col club partenopeo scade a giugno 2021. Come precisa Sportmediaset, la fumata bianca tra il 26enne attaccante polacco e il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe ancora lontana e l'ipotesi di una separazione in estate non può escludersi.

La nostra opinione. Situazione molto difficile da sbrogliare quella legata a Milik. Se arrivasse un'offerta interessante, certamente De Laurentiis potrebbe liberare il polacco. Allo stesso tempo, però, il presidente del Napoli deve prestare molta attenzione alla situazione contrattuale: proprio per questo la richiesta di 60 milioni di euro rischia di essere fuori mercato.

La delusione di Arek Milik, Getty ImagesGetty Images

Roma: per la corsia di destra si pensa a Faraoni

La Roma torna alla carica per Davide Faraoni, 28enne terzino destro che si sta mettendo in luce con il Verona di Juric. Il club giallorosso, che già nell'ultimo mercato invernale aveva tentato in extremis di trovare l'accordo con l'Hellas per il giocatore, tornerà alla carica in estate come sottolinea calciomercato.com. Faraoni ha una valutazione di oltre 5 milioni di euro.

La nostra opinione. Corsia destra affollatissima quella della Roma, con Bruno Peres che non convince del tutto e uno Zappacosta prossimo al rientro. Un giocatore come Faraoni, seppure non di primissimo livello, potrebbe garantire quella continuità di prestazioni di cui i giallorossi hanno bisogno. Il costo non è proibitivo, anzi: la sensazione è che l'affare si concretizzerà in estate.