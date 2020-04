Ronaldo inamovibile, Pjanic può partire: il mercato di Sarri

Tuttosport dedica il taglio alto della sua prima pagina alle strategie di mercato della Juventus, o meglio a quelle di Maurizio Sarri. Secondo il quotidiano torinese, infatti, l'allenatore avrebbe indicato alla società le sue priorità stilando una lista di giocatori ritenuti fondamentali e altri meno: della prima categoria fanno parte Cristiano Ronaldo e De Ligt, considerati inamovibili al pari di Bentancur e Demiral, mentre tra i sacrificabili appaiono i nomi di Pjanic, Rugani e De Sciglio.

La nostra opinione. Tra gli spunti offerti da Tuttosport il più interessante (CR7 a parte) è quello relativo al ruolo di regista. Il feeling tra Pjanic e i bianconeri non è più quello di un tempo, il centrocampista bosniaco è più che mai in discussione e contestualmente le ultime prove di Bentancur in mezzo al campo sono state convincenti. La rivoluzione a centrocampo potrebbe essere già iniziata, vedremo se proseguirà.

Inter, obiettivo Kumbulla. Ma c'è anche la Lazio

E sempre sulla Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per le manovre di mercato dell'Inter, a caccia di un difensore centrale di spessore. In pole position rimane Marash Kumbulla, 20enne albanese che si è messo in luce nel Verona di Juric. L'Hellas lo valuta 20 milioni di euro, ma sul giocatore ha messo gli occhi anche la Lazio e sembra inevitabile un'asta. Il piano B dell'Inter, sostenuto da Romelu Lukaku, si chiama Jan Vertonghen (il belga è in scadenza col Tottenham).

La nostra opinione. Kumbulla, semi-sconosciuto a inizio stagione, si è guadagnato sul campo a suon di prestazioni i galloni di sorpresa del campionato. Difensore attento, dotato di buona tecnica e grande personalità, avrebbe senza dubbio la possibilità di crescere ulteriormente affidandosi alla guida di Antonio Conte. A bocce ferme 20 milioni per un talento come lui sembrano davvero pochi, fermo restando un possibile sgonfiamento dei prezzi a seguito dell'emergenza Coronavirus.

Marash Kumbulla festeggia il gol contro la SampdoriaGetty Images

Milan: la carta Kessie per arrivare a Milik?

Secondo calciomercato.com il Milan starebbe puntando con decisione Arkadiusz Milik. Per arrivare al polacco, che non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto con il Napoli che scade nel 2021, i rossoneri potrebbero inserire nell'operazione Franck Kessie. Con la cessione del centrocampista ivoriano, che dal punto di vista tecnico non ha mai convinto fino in fondo, il club di via Aldo Rossi cercherà anche di ottenere un'importante plusvalenza che - fatti i conti - scatterà dai 13 milioni di euro in su.

La nostra opinione. Milik è un buonissimo attaccante che al Napoli, tra mille difficoltà anche di natura fisica, ha dimostrato tutto il proprio valore. Non è, tuttavia, quel tipo di centravanti in grado di riaccendere l'entusiasmo in una piazza che da troppi anni mastica amaro. Per ripartire di slancio, insomma, serve altro. Per quanto riguarda Kessie, il suo addio a fine stagione è sempre più probabile.