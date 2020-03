Juve, obiettivo Ferran Torres

Nelle ultime settimane, riporta Tuttosport, Ferran Torres avrebbe attirato le attenzioni juventine. Il giocatore del Valencia andrà in scadenza a giugno 2021 e per il momento non sembra intenzionato a rinnovare.

La nostra opinione: l'ala classe 2000 è considerato tra i migliori prospetti del calcio internazionale. Qualora non dovesse cambiare idea, il Valencia potrebbe decidere di cederlo in estate a prezzo ridotto per non rischiare di perderlo a parametro zero dopo un anno. Il ringiovanimento del reparto offensivo è un processo fondamentale per Madama che deve guardarsi dalla concorrenza di Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, big spagnole che ben conoscono Ferran Torres.

Boban e Gazidis in tribunale

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo scontro Boban-Gazidis finisce in tribunale. L'ex Chief Football Officer chiamerà la controparte: la risoluzione del contratto decisa dal club con effetto immediato è di fatto un licenziamento per giusta causa.

La nostra opinione: Boban avrebbe motivi validi per vedersi riconosciuta una buonuscita. Dopo lo scontro in tribunale, l'ex dirigente del Milan si prenderà del tempo prima di tornare alla FIFA. Intanto, il dt Maldini e il ds Massara resteranno in carica fino alla fine della stagione quando anche loro procederanno ai saluti.

Barcellona: ter Stegen fino al 2024?

Marc-André ter Stegen è considerato tra i migliori portieri del mondo con la stessa società blaugrana che crede di avere addirittura il migliore. Ecco perché, in queste settimane ci sarebbero alcune difficoltà in merito al rinnovo di contratto, ma secondo Sport si potrà trovare l'accordo fino al 2024.

La nostra opinione: il portiere chiede uno stipendio da migliore al mondo ed è qui il nodo. L'attuale contratto del tedesco scade nel 2022 e sul giocatore si sentono spesso diversi rumors che lo vorrebbero partire, anche in direzione Juventus. Nei giorni scorsi l'agente di ter Stegen ha incontrato Abidal per fare la propria richiesta, ma il Barcellona sta ancora valutando il da farsi. L'idea comune è quella di proseguire insieme anche oltre l'attuale scadenza.