Sarà Zinedine Zidane a raccogliere l'eredità di Maurizio Sarri e a sedersi sulla panchina della Juventus la prossima stagione. Almeno questa è la convinzione della stampa inglese, e in particolare del Daily Mail secondo cui l'attuale tecnico del Real Madrid, squadra con cui ha vinto tre Champions League consecutive dal 2016 al 2018, sarebbe pronto a lasciare i Blancos già a giugno in anticipo sulla scadenza del contratto che lo lega al club spagnolo fino al 2022.

Zinedine ZidaneGetty Images

Il Real Madrid vira su Pochettino?

Secondo il Daiyl Mail a spingere Zidane verso Torino ci sarebbero due fattori. Il primo è di natura umana e si spiega con l'ottimo feeling con il presidente bianconero Andrea Agnelli. Il secondo meramente economico: per il francese, che alla Juventus è ricordato per i suoi trascorsi da giocatore tra il 1996 e il 2001, sarebbe infatti pronto un ingaggio top da 8 milioni di euro a stagione. Per sostituire Zizou al Real Madrid - precisa il Daily Mail - il presidente dei Blancos Florentino Perez avrebbe già preallertato Mauricio Pochettino, reduce da un avvio di stagione difficile al Tottenham culminato con l'esonero.