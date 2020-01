Doveva essere la giornata decisiva e così è stato. Gli agenti del giocatore sono riusciti a fare la giusta pressione sul Tottenham e, inoltre, l’Inter ha accontentato le richieste degli Spurs per arrivare subito ad Eriksen. Gli inglesi volevano 20 milioni e i nerazzurri hanno trovato così l’accordo per 15 milioni più 5 di bonus (raggiungibili in base alle presenze del giocatore e agli obiettivi raggiunti dall’Inter).

Secondo Sportitalia, il giocatore firmerà un contratto con l’Inter fino al 2024. Il danese è infatti atteso per lunedì 27 gennaio a Milano per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Il classe ’92 proverà ad essere in città già domenica 26, per presenziare a San Siro per Inter-Cagliari, in programma alle 12:30.