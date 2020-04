Lautaro, ecco come il Barça pensa di convincere l'Inter

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Lautaro è il preferito per rinforzare l’attacco blaugrana: "Il Barça si è mosso con l’attaccante dell’Inter e l’operazione è sulla buona strada. Il giocatore vuole approdare al Barça, dove sa che Leo Messi lo accoglierebbe a braccia aperte”, spiega il quotidiano spagnolo. L'operazione per sbloccarsi potrebbe includere giocatori come Vidal - che piace molto a Conte -, Rafinha, Rakitic o Alena, quest’ultimo al Betis di Siviglia.

La nostra opinione: il Mundo Deportivo ribadisce il fatto che anche Suarez sembra propenso ad accogliere El Toro, nonostante si aprirà un’inevitabile concorrenza per il ruolo di prima punta. La strategia dei catalani è comprensibile. In attesa di capire quando poter tornare a giocare, il Barcellona, nonostante il clima rovente in seno alla dirigenza, sta pianificando il suo futuro, tra cessioni e idee per gli acquisti. Il problema è comprendere la strategia dell'Inter: privarsi di Lautaro Martinez sarebbe un autogol clamoroso sul piano tecnico. Bisognerà poi pesare le reali cifre dell'affare, ma i nerazzurri dovrebbero pensarci mille volte prima di lasciarsi scappare un attaccante che potrebbe garantire loro i prossimi dieci anni ad altissimo livello.

Juve, su Ferran Torres c'è anche il Real Madrid

Come se non bastasse la concorrenza del Borussia Dortmund, la Juve dovrà guardarsi anche dal Real Madrid nella corsa per Ferran Torres. Come riporta Tuttosport, le merengues vogliono l’ala del Valencia.

La nostra opinione: la Juve ha una rivale in più nella corsa a Ferran Torres. Il Real Madrid è piombato sul talentuoso giocatore classe 2000: nei piani dei blancos ci sarebbe, infatti, la cessione di Gareth Bale per creargli spazio.

Scambio Cancelo-Semedo sull'asse Manchester-Barcellona

Barcellona e Manchester City stanno già lavorando a una maxi operazione per rivitalizzare le proprie corsie esterne. Secondo quanto riferito da Sport, il club blaugrana avrebbe, infatti, chiesto ufficialmente Joao Cancelo e avrebbe messo sul piatto Nelson Semedo.

La nostra opinione: la crisi globale è anche ovviamente economica dunque la prossima estate saranno gli scambi a governare le principali manovre da parte dei club. Il portoghese ex Juve e Inter, in effetti, non sta trovando lo spazio che sperava con Guardiola poiché chiuso da Walker, mentre Semedo non è mai veramente entrato nel cuore dei tifosi catalani nonostante l’enorme cifra sborsata per portarlo in Spagna.