Come riferisce la Gazzetta dello Sport, ci sarà una vera e propria rivoluzione in casa Milan. Elliott Management Corporation continuerà a elargire piena fiducia e poteri all'ad Ivan Gazidis con il quale, da parte del dt Paolo Maldini e del cfo rossonero Zvonimir Boban, il rapporto è ormai compromesso tanto da avere un Diavolo letteralmente spaccato in due.

La nostra opinione: i dissapori vengono da lontano. Dopo una serie di vedute differenti tra i due fronti, sarebbe stata la scelta iniziale di puntare su Marco Giampaolo – rivelatasi poi fallimentare – il pomo della discordia. L'area tecnica ha provato a sistemare le cose a gennaio con l'arrivo di Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic, ma non è bastato. Per la panchina procede spedita, intanto, la candidatura dell'ex tecnico del Lipsia avanzata direttamente da Hendrik Almstadt, braccio destro di Gazidis. Se anche Maldini dovesse lasciare a fine stagione – soluzione molto probabile – potrebbe esserci a quel punto una promozione per Geoffrey Moncada, attuale capo-scout della società. Il Milan sta per ripartire da zero, ancora una volta.

Mertens-Napoli: incontro positivo per il rinnovo

Secondo la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport, Mertens resterà al Napoli fino al giugno 2022. Sulla rosea si parla anche di una probabile opzione per il terzo anno.

La nostra opinione: mancano le firme - che non sono mai un dettaglio con AdL - ma il grosso è fatto. L'incontro tenutosi nella giornata di domenica all'Hotel Vesuvio tra Aurelio De Laurentiis e Dries Mertens per trovare l'intesa sul rinnovo di contratto del belga è andato a buon fine. Per quanto riguarda i termini economici, si parla di uno stipendio da 4,2 milioni di euro, 500mila di bonus facilmente raggiungibili e bonus alla firma da 2,5 milioni. Vi ricordate lo strappo creato dalle parole del patron lo scorso ottobre? La rottura sembrava definitiva, mentre ora sta davvero tornando il sereno.

Cristiano Ronaldo, voglia di Real Madrid?

Edu Aguirre, giornalista spagnolo e miglior amico di Cristiano Ronaldo, sempre al suo fianco da anni, ha parlato così dopo Real Madrid-Barcellona al Chiringuito:

" So per certo che Cristiano sente la voglia di tornare al Real Madrid. Ha sentito l'affetto del madridismo venendo al Bernabeu, si è emozionato; ora è totalmente concentrato sulla Juventus ma nel calcio, mai dire mai. Non so cosa accadrà in futuro... Non lo può sapere nessuno "

La nostra opinione: CR7 ha approfittato dello slittamento di Juventus-Inter per le note vicende del nostro calcio e ha fatto ritorno a Madrid per assistere alla vittoria dei blancos nel Clasico. Al Bernabeu il portoghese ha ritrovato tanti amici, ma le parole del giornalista per il momento sono solo degli scenari ipotetici. Il futuro di Ronaldo dipende soprattutto dai risultati che i bianconeri otterranno in questa stagione: lui vuole solo vincere.