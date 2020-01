Mentre attende novità sul fronte Matteo Politano, e nel frattempo si appresta a cedere Pepe Reina all'Aston Villa e Fabio Borini per sei mesi al Verona, il Milan prosegue la sua mini-rivoluzione invernale. Specialmente in uscita, visto che un altro elemento della rosa rossonera sta per lasciare Milanello: Mattia Caldara, in procinto di tornare a vestire la maglia dell'Atalanta, là dove tutto è cominciato.

Caldara al passo d'addio

Secondo 'Sky', è quasi fatta per il ritorno di Caldara a Bergamo. L'agente del centrale, Giuseppe Riso, si è recato nelle scorse ore a Casa Milan e la trattativa è decollata. Tanto che già domani potrebbe arrivare la fumata bianca. L'ex juventino dovrebbe diventare per la seconda volta un giocatore dell'Atalanta sulla base di un prestito di 18 mesi, fino all'estate del 2021, con diritto di riscatto a favore dei bergamaschi. Per lui si tratterebbe dell'inizio di una seconda vita dopo un anno e mezzo di dolori, sofferenze e delusioni. E senza presenze in campionato. Al suo posto potrebbe arrivare Simon Kjaer, dichiaratamente fuori dai piani tattici di Gasperini e più che disposto a trasferirsi a Milano. In assenza di una definizione della trattativa per Todibo, il piano A rossonero per la retroguardia è diventato proprio il danese.

La Sampdoria chiede in prestito Suso

A far le valigie, oltre a Caldara, potrebbe essere anche Suso. Reduce dall'ennesima domenica da dimenticare e contestato da San Siro durante la pessima prova contro la Sampdoria, lo spagnolo è cercato concretamente... proprio dal Doria. Che, secondo la 'Gazzetta dello Sport', lo ha già chiesto in prestito semestrale al Milan ed è intenzionato a giocarsi le proprie carte fino in fondo, nonostante l'alto ingaggio del mancino. Per Suso si tratterebbe di un ritorno a Genova: nella seconda parte del 2015/16 aveva militato in prestito al Genoa, mettendo a segno 6 reti in 19 presenze e guadagnandosi una seconda chance dal Milan.

Reina via: al suo posto c'è Viviano?

E Reina? Per il trasferimento all'Aston Villa, come si sa da ieri, ci siamo quasi. Anche se il suo agente, Manuel Garcia Quilon, all'uscita da Casa Milan nel primo pomeriggio ha preferito adottare cautela. La medesima cautela utilizzata dal Milan, che però, secondo Nicolò Schira, ha già iniziato i contatti con Emiliano Viviano per il ruolo di dodicesimo. L'ex portiere di Sampdoria e SPAL è svincolato da fine agosto, quando ha rotto il contratto con i portoghesi dello Sporting, e accetterebbe di buon grado di coprire le spalle a Donnarumma. Nelle prossime ore, contestualmente alla partenza di Reina, sono attese novità anche sulla sua situazione.