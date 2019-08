Il mercato del Milan sta vivendo una fase di stallo. Dopo gli acquisti di Theo Hernandez, Krunic, Bennacer, Leao e Duarte i rossoneri sono alla ricerca di un altro colpo - con ogni probabilità l'ultimo - per completare la rosa a disposizione di Marco Giampaolo. La priorità è una seconda punta e non a caso Angel Correa rimane il principale - se non l'unico - obiettivo di Maldini e Boban. Prima, però, bisogna fare cassa con le cessioni. Impresa non delle più semplici soprattutto ora che il mercato più ricco (quello della Premier League) è ufficialmente chiuso in entrata. Ecco quindi che, qualora la situazione non dovesse sbloccarsi in tempi ragionevoli, il principale indiziato a fare le valigie e a lasciare Milanello sarebbe di nuovo il pezzo più pregiato della rosa rossonera: Gianluigi Donnarumma.

Cedere Donnarumma: perché sì

La campagna acquisti-cessioni 2019 in casa Milan sta seguendo una linea molto precisa basata su tre parametri: si cercano giocatori giovani, si acquistano a titolo definitivo e si punta alla riduzione del monte ingaggi. Gli esempi in tal senso sono sotto gli occhi di tutti: i nuovi arrivati hanno un'età compresa tra i 20 e i 25 anni. In questo contesto Donnarumma rappresenta l'eccezione più clamorosa: il 20enne portiere ha un ingaggio di 6 milioni a stagione (nettamente il più alto della rosa) ed è allo stesso tempo il giocatore che ha più mercato, l'unico dal quale verosimilmente il Milan sarebbe in grado di incassare una cifra considerevole (la valutazione attuale di Transfermarkt è di 55 milioni). Sarebbe una separazione dolorosa, ma necessaria sia per far quadrare i conti sia per ridare vigore a un mercato che sembra essersi arenato. Il PSG continua a pensarci e, dopo la prima offerta rispedita al mittente dai rossoneri (Areola più 20 milioni) potrebbe presto sferrare un nuovo assalto, stavolta più convincente. E il Milan certamente lo valuterebbe.

Cedere Donnarumma: perché no

I motivi sono presto detti. Innanzitutto Donnarumma è senza dubbio il giocatore di maggior talento all'interno della rosa a disposizione di Giampaolo. Forse l'unico top player rossonero: basti pensare che, a 20 anni, l'estremo difensore di Castellammare di Stabia vanta già 164 presenze in Serie A. È inoltre reduce da una stagione molto positiva nella quale a parte qualche svarione (su tutti l'uscita a vuoto nel derby d'andata) ha avuto un rendimento costante togliendo le castagne dal fuoco in diverse circostanze. Infine, particolare di non poco conto, Donnarumma vuole rimanere al Milan: crede nel progetto e vorrebbe proseguire la sua carriera in maglia rossonera. Al punto che, solo pochi mesi fa, si era iniziato a parlare di un possibile prolungamento del suo contratto, in scadenza nel 2021, con conseguente aumento di ingaggio a 7 milioni di euro. Senza considerare che l'eventuale partenza di Donnarumma costringerebbe i rossoneri a cercare un vice Reina: Plizzari, infatti, è finito in prestito al Livorno.

Da Biglia a Kessie: una vetrina affollata

Il caso più clamoroso è la fumata nera André Silva-Monaco con il portoghese rispedito a Milanello quando ormai il passaggio al club del Principato sembrava definito nei minimi dettagli. Il caso più clamoroso, ma non l'unico. L'elenco dei giocatori in partenza è nutrito e comprende Suso, Biglia, Kessie e Calhanoglu. Il criterio sembra sempre lo stesso: di fronte a un'offerta adeguata nessuno è davvero incedibile. Ma gli ostacoli sono tanti e di varia natura: Biglia ha un ingaggio troppo alto ed è difficile da piazzare, Kessie ha detto no alla possibilità di raggiungere Cutrone al Wolverhampton, Suso si sta adattando nel ruolo di trequartista e Giampaolo stravede per lui, per Calhanoglu nessuno finora si è fatto avanti.