Il Milan vuole fortemente un attaccante per completare la propria rosa e se non potrà essere Correa allora potrebbe essere Ante Rebic il nome giusto. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato - Sky e Gazzetta in primis - i rossoneri avrebbero praticamente chiuso per l'attaccante croato in forze all'Eintracht Francoforte, che in Italia ha già giocato con le maglie di Fiorentina e Verona.

Zvonimir Boban si è mosso in prima persona per portare a Milano il centravanti che in 80 partite in Germania ha realizzato 20 gol, trattando con il ds del club tedesco Fredi Bobic. Si parla di 30 milioni di euro per il trasferimento ma la novità dell'ultimora è che nella trattativa potrebbe essere inserito anche il cartellino di Andre Silva, già precedentemente offerto al Monaco nella prima parte della finestra di calciomercato.

" Stiamo parlando con una squadra per Rebic, ma non voglio dire quale "

Se doveste vedere Ante Rebic già a Milano già nelle prossime ore non stupitevi...