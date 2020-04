Il Milan che sarà

Quale sarà il futuro del Milan? Una domanda che si pone oggi la Gazzetta dello Sport, cercando di interpretare quello che sarà il destino del club rossonero. L’avvenire è un rebus, pieno di punti interrogativi, sia per la sfera tecnica che per quella societaria. Ma una cosa è certa: il fondo Elliott Management rimarrà al timone ancora per un bel po' di tempo. Sarà promosso come ds Hendrik Almstadt mentre in campo per il dopo Ibrahimovic l'obiettivo è Milik.

La nostra opinione: l’obiettivo di Gordon Singer non è ancora raggiunto. La sua società ha acquistato le quote Milan dopo il maxi-prestito (mai rinvenuto) a Yonghong Li. La volontà è subito stata chiara: rivitalizzare il club, riportarlo in alto e venderlo al miglior offerente ottenendo una plusvalenza. Ad oggi siamo ancora lontani dal raggiungimento di tali standard. Singer per cercare di farlo si è affidato ciecamente all’amico Ivan Gazidis, conosciuto a Londra ai tempi dell’Arsenal. Al manager sudafricano affiderà il completo controllo del nuovo progetto Milan. Sarà una squadra giovane, dai costi contenuti e con uno-due campioni di spessore internazionale a fare da leader. Se Ibrahimovic dirà davvero addio ai rossoneri, l'attaccante del Napoli ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e non ha trovato l'accordo con il club azzurro per il rinnovo. Il polacco quasi certamente lascerà il sodalizio partenopeo ma De Laurentiis, al momento, chiede 40 milioni di euro, troppi per il nuovo corso rossonero.

Juventus: Tonali e Castrovilli nel mirino

Su Tuttosport trovano spazio le manovre della Juventus per il centrocampo: che Tonali e Castrovilli piacciano ai bianconeri è ormai risaputo.

La nostra opinione: il centrocampista del Brescia è più propenso a partire mentre la Fiorentina sembra intenzionata, almeno in questa fase, a trattenere il suo gioiello. Castrovilli ogni 90 minuti giocati tira in porta 1,22 volte contro lo 0,89 di Tonali. Castrovilli tenta più spesso il dribbling ed è più preciso nei passaggi mentre Tonali si fa preferire nei passaggi filtranti. Insomma, hanno caratteristiche diverse: toccherà a Sarri capire cosa serve di più a Madama per poi girare la sua richiesta a Paratici.

Dalla Spagna: Neymar, è fatta per il ritorno al Barcellona

Il grande ritorno sembra davvero fatto. Ne sono convinti in Spagna: Neymar dovrebbe tornare al Barcellona nei prossimi mesi, un accordo che risalirebbe addirittura alla scorsa estate, quando il Barça promise a O’Ney il ritorno nel club che lo aveva lanciato nel 2014. Lo riporta Sport.

La nostra opinione: il club blaugrana avrebbe già trovato l’intesa con il fuoriclasse del Paris Saint-Germain. Tuttavia, a causa dell’emergenza Coronavirus, la reunion con Leo Messi e Luis Suarez potrebbe slittare ancora, addirittura fino al 2021. Una brutta notizia per Neymar, sempre più lontano dal progetto del PSG.