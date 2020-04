Il Milan è pronto a tornare alla carica per Ivan Rakitic. Secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo i rossoneri avrebbero individuato nel 32enne croato, vicecampione del mondo con la sua Nazionale a Russia 2018, il rinforzo ideale per il centrocampo. Rakitic, il cui contratto con il Barcellona scade nel 2021, era già stato messo nel mirino del club di via Aldo Rossi nel recente passato: il primo tentativo era stato fatto nell'estate 2018 quando ancora il ruolo di direttore sportivo era ricoperto da Massimiliano Mirabelli, il bis nell'estate 2019 e un terzo e ultimo approccio durante l'ultimo mercato di gennaio.

Sarà derby di mercato con l'Inter?

Rakitic, che non sembra occupare un ruolo di primo piano dello scacchiere di Quique Setien, si sarebbe ormai messo nell'ottica di dire addio ai blaugrana. La sua priorità sarebbe quella di tornare al Siviglia, ma il club andaluso non sembra in grado di compiere un simile sforzo a livello economico. Oltre al Milan, come sottolinea il Mundo Deportivo, sul centrocampista croato ci sono anche diversi top club europei come l'Inter, l'Atletico Madrid e l'Arsenal.