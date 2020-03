Milan, Rangnick non vuole Ibrahimovic

L'arrivo di Ralf Rangnick al Milan appare sempre più vicino. Il Professore in persona, scrive La Gazzetta dello Sport, vorrebbe privarsi di Zlatan Ibrahimovic che non rientrerebbe nei suoi piani.

La nostra opinione: parlando con chi gli è vicino, Rangnick ormai non farebbe più mistero del probabile accordo coi rossoneri e, soddisfatto per gli ampi margini di manovra che gli verrebbero garantiti a Milano, starebbe già ragionando sulle sue mosse per rilanciare il Milan. Lo svedese è molto distante dal suo credo calcistico e anche per età non viene considerato il profilo giusto da cui ripartire nonostante la società sia molto soddisfatta del suo impatto sia in termini di prestazioni sul campo che a livello d'immagine. Ibra è sempre più perplesso, soprattutto per l'addio imminente di Boban e poi quello probabile di Maldini, gli uomini che lo avevano voluto e con i quali stava parlando di rinnovo.

Video - Berlusconi bacchetta i dirigenti del Milan: "Che errore cedere Suso. Con me non sarebbe successo" 00:39

Sissoko sicuro: "So che Pogba a giugno tornerà alla Juve"

L'ex centrocampista della Juventus, Momo Sissoko, a Tuttosport giura che Paul Pogba tornerà alla Juve: "So che Pogba a giugno tornerà alla Juve. Vuole il club che lo ha più amato e rispettato incondizionatamente", si legge.

La nostra opinione: Mino Raiola a fine gennaio aveva dato sostanza alle speranze dei tifosi della Juventus in chiave Paul Pogba: "Devono sognare, come capita a tutti i tifosi del mondo, altrimenti sono morti. Non è però questo il momento giusto per dire che lascia il Manchester United per andare alla Juve, al Real Madrid o al Barcellona". E ancora a febbraio: "Un grande giocatore non può andare allo United per non competere per Champions League e Premier League: Paul vuole restare ad alti livelli". Parole che avevano aumentato il disappunto nell'ambiente Red Devils, a cominciare da Ole Gunnar Solskjaer: "Pogba è un nostro giocatore, non di Mino". Il tormentone prosegue.

Juventus, Dybala al bivio

Paulo Dybala è in scadenza di contratto nel 2022 e, come riferisce Tuttosport, le discussioni per il prolungamento stanno entrando nel vivo: si lavora a un contratto quinquennale con un ingaggio che andrebbe a sfiorare i 10 milioni di euro netti a stagione quindi con un aumento del 25-30 per cento. Il rinnovo, però, non vorrebbe dire automaticamente permanenza sicura a Torino.

La nostra opinione: la società bianconera deve scegliere tra il rinnovo della Joya e la cessione in estate altrimenti sarà difficile monetizzare adeguatamente la sua eventuale partenza e il rischio di perderlo a zero tra un anno e mezzo si farebbe concreto. Il CFO bianconero Fabio Paratici, da questo punto di vista, ha già chiarito di propendere per la prima opzione. Dybala è un giocatore sempre in grado di fare la differenza e non è un mistero, ma oltre al discorso tecnico ci sono i bilanci, da Madama sempre osservati con attenzione. Insomma, alla cifra giusta nessuno è incedibile.