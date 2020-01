Due vittorie di fila (tre con la Coppa Italia) in una settimana, la ventata di entusiasmo portata dal ritorno di Zlatan Ibrahimovic, una classifica che inizia pian piano a migliorare. Ma al Milan non mancano neppure i volti inquieti: sono quelli di Jesus Suso e Krzysztof Piatek, i due che, assieme a Ricardo Rodriguez, hanno le maggiori possibilità di abbandonare la truppa rossonera entro fine mese. Il mercato chiama, lo spagnolo e il polacco sono pronti a rispondere.

L'insoddisfazione di Suso

Oggi Suso si è recato a Casa Milan per fare il punto della propria situazione con la dirigenza. Un incontro andato in scena nel tardo pomeriggio e durato tre quarti d'ora circa, nel quale l'ex Liverpool avrebbe ribadito la propria insoddisfazione con la situazione attuale. E dunque, in sostanza, la propria volontà di cambiare aria. Mal sopportato dal tifo, superato da Castillejo nelle gerarchie di Pioli, Suso è ormai un corpo estraneo. E anche lui ha capito che il suo tempo a Milano, forse, si è concluso. Il tempo per operare una cessione non manca, le pretendenti neppure: soprattutto in Liga, con Valencia e Siviglia in prima fila, mentre è possibile ma più debole l'ipotesi di uno scambio con il romanista Under.

Piatek, spunta pure il PSG

Sull'uscio c'è anche Piatek, che ha definitivamente perso il posto con l'arrivo di Ibrahimovic e la scelta di Pioli di affiancare Leão allo svedese. Il polacco gode comunque di una buona reputazione all'estero, nonostante i mesi complicati vissuti da agosto a oggi. Tanto che 'L'Equipe' lo ha addirittura inserito tra i papabili per la sostituzione di Cavani, nel caso il Matador dovesse lasciare immediatamente il PSG per andare all'Atletico Madrid. Una shortlist comprendente anche Llorente, Mertens, Higuain, Giroud e il cagliaritano João Pedro. Un sondaggio, più che una vera notizia. E sullo sfondo per Piatek ci sono sempre le formazioni inglesi, dall'Aston Villa al Tottenham. Un anno dopo il suo arrivo boom dal Genoa, pure il "pistolero" può andare a sparare altrove.