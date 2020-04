Milik dice sì alla Juventus

L'edizione odierna di Tuttosport, nello spazio riservato al calcio, dedica particolare attenzione al mercato in entrata e in uscita del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Con Milik non ci sono clausole particolari che tengano: per ora conta solo (si fa per dire, naturalmente) il fatto che sia il calciatore che la Juventus si piacciano a vicenda. Gli intermediari mossi dalla Continassa sono al lavoro da tempo e al momento hanno portato a casa un risultato non da poco: la punta gradirebbe la Juve. Del resto, sarebbe strano il contrario.

La nostra opinione: non è una semplice questione economica a intrigare il personaggio. O meglio, da quel punto di vista non c'è dubbio che sotto il profilo degli emolumenti ciò che il polacco percepisce ora rientri di gran lunga negli abituali canoni bianconeri. Però, al di là del fatto che dopo quattro stagioni i rapporti con il club napoletano sembrino compromessi, c'è che il giocatore ha fatto una scelta: ha bisogno di un nuovo attracco, magari di nuovi compagni di viaggio - destreggiarsi al fianco di Cristiano Ronaldo non accade tutti i giorni - o forse essenzialmente di ritrovare colui che a suo tempo ne sponsorizzò l'avvento in Italia, tale Maurizio Sarri.

Barcellona: no ai 111 milioni di clausola per Lautaro

Il Barcellona vuole Lautaro Martinez, ormai non è più un mistero. Dalla Spagna continuano ad arrivare conferme, ma come rivela il Mundo Deportivo l’attaccante dell’Inter ha una clausola da 111 milioni di euro che al momento al Camp Nou non hanno intenzione di pagare.

La nostra opinione: il Barça è costretto come tutte le altre società a fare i conti con la paralisi finanziaria dovuta alla pandemia Coronavirus ma così l'operazione sarà tutt’altro che facile, dato che la società nerazzurra non ha assolutamente voglia di privarsi della sua stella, punto fermo del progetto di rilancio in Serie A. Nella trattativa potrebbe rientrare Arturo Vidal, giocatore stimatissimo da Antonio Conte, già allenato ai tempi della Juve. Altre opzioni sono quelle che riguardano Arthur - ma il giocatore è considerato un perno del Barcellona del futuro -, Carles Alena e Marc Cucurella. Venerdì, intanto, è arrivato l’endorsement di Setién per l’attaccante argentino: "Chi vedrei meglio in blaugrana tra Neymar e Lautaro? Entrambi, sono due bravi giocatori".

Milan stregato da Szoboszlai

Secondo Tuttosport, il Milan è molto interessato a Dominik Szoboszlai, giovante talento del Salisburgo. Il ct dell’Ungheria Marco Rossi si è espresso così a "Passione Inter":

" Ho parlato con Szoboszlai e anche con il suo procuratore, con cui ho un ottimo rapporto. E l’agente mi diceva, fino a poco tempo fa, prima che scoppiasse il caos per il Coronavirus, che dall’Italia avevano diverse offerte e che con ogni probabilità sarebbe venuto lì. Il cerchio si restringe alle due milanesi e alla Lazio. Credo che siano già alla trattativa con una delle tre squadre che vi ho citato, anche se non so dirvi con quale delle tre "

La nostra opinione: il Milan è letteralmente stregato dalle qualità del giocatore che nel prossimo calciomercato potrebbe cambiare squadra. I rossoneri voglio affiancare a Ismael Bennacer un centrocampista completo e hanno individuato nell’ungherese e in Tonali i profili ideali. Bruciando la concorrenza l'operazione potrebbe andare in porto a cifre ragionevoli.