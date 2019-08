Sfumato Pépé e sempre in attesa di capire se il sogno James Rodriguez potrà finalmente trasformarsi in realtà, il Napoli si prepara a sparare il quarto botto della propria campagna trasferimenti. Questa volta, forse, ci siamo davvero: Hirving Lozano si appresta a diventare ufficialmente un nuovo giocatore azzurro. Il quarto volto nuovo della rosa di Ancelotti, come detto, dopo Di Lorenzo, Manolas ed Elmas.

Le cifre: quinquennale a 4,5 milioni l'anno

Vari media messicani sono convinti: l'operazione con il PSV è chiusa. Niente sconti: il Napoli ha infine accettato di sborsare l'intero valore della clausola rescissoria di Lozano, ovvero 42 milioni di euro. Superato anche l'ultimo ostacolo, quello dei diritti d'immagine, notoriamente complicato quando l'interlocutore è Aurelio De Laurentiis. L'esterno messicano firmerà un contratto quinquennale, guadagnando 4 milioni e mezzo di euro all'anno. Già in mattinata il 'Corriere dello Sport' si era sbilanciato, parlando di operazione ai dettagli tra Napoli e PSV. Ora, un'ulteriore conferma. Sempre in attesa di James.

Giustiziere di Inter e Germania

Lozano, 24 anni compiuti la scorsa settimana, soprannominato "Chucky" come la memorabile bambola assassina dei film di una trentina d'anni fa, si prepara dunque a lasciare il PSV dopo due stagioni: gli olandesi lo avevano scovato nel Pachuca nel 2017. Nazionale messicano, un anno fa ha partecipato ai Mondiali segnando la rete decisiva per mandare al tappeto la Germania campione in carica. Se lo ricorda bene anche l'Inter: un suo guizzo a San Siro, parzialmente rintuzzato da Icardi, è costato ai nerazzurri l'eliminazione dai gironi di Champions League. Al Napoli si giocherà il posto con i vari Insigne e Callejon, grazie alla sua capacità di giocare su entrambe le fasce puntando costantemente il diretto avversario. Ancelotti sta per aggiungere una nuova freccia per il proprio arco.