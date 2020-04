Napoli, ritorno di fiamma per Cavani

Il tormentone Napoli-Cavani si riproporrà puntualmente anche nella prossima sessione di mercato. Ma stavolta, almeno secondo Tuttosport, con possibilità più elevate di concretizzarsi. Il quotidiano torinese rivela infatti che Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a offrire al Matador un contratto di 3 anni con ingaggio da 7 milioni di euro a stagione più altri 7 al momento della firma. Ricordiamo che Cavani sarà svincolato il 30 giugno quando scadrà il suo contratto con il PSG.

La nostra opinione. Sognare per il Napoli non costa nulla, ma è bene fare i conti con la realtà per non illudersi. Cavani, che in 3 stagioni dal 2010 al 2013 ha segnato qualcosa come 104 gol in 138 presenze con la maglia azzurra, sarebbe accolto a braccia non aperte, ma apertissime da Gattuso e dai tifosi. Ha 33 anni, è vero, ma ha ancora molto da dire e da dare nonostante stia vivendo una stagione di alti e bassi. Bisogna però fare i conti con la concorrenza, che ovviamente non manca ed è agguerrita: l'Atletico Madrid si è defilato a gennaio di fronte a una richiesta di ingaggio troppo elevata (12 milioni annui), ma Chelsea e Manchester United sono pronte a rifarsi sotto. E per il Napoli non sarà facile rispondere.

Barcellona-Lautaro: offerto ingaggio di 7 milioni annui

In Spagna insistono: il Barcellona fa sul serio per Lautaro Martinez e non mollerà la presa tanto facilmente. Il quotidiano Sport sottolinea che i blaugrana avrebbero già formulato una proposta contrattuale all'attaccante argentino dell'Inter: contratto di 5 anni e ingaggio da 7 milioni di euro a stagione.

La nostra opinione. Non passa giorno senza una notizia o un'indiscrezione sull'asse Barcellona-Lautaro Martinez. Sbilanciarsi sull'esito di questa telenovela di mercato in questo momento è prematuro: bisognerà innanzitutto capire se e quando si ricomincerà a giocare, oltre alle date della prossima sessione estiva. Lautaro, almeno a parole, non sembra intenzionato a lasciare l'Inter. Una cosa è certa: prima di cederlo i nerazzurri faranno bene a individuare un sostituto in grado di garantire lo stesso bottino di gol e di adattarsi al compagno di reparto Lukaku. Impresa non semplice.

E il Barça raddoppia: vuole anche Neymar!

Sempre in Spagna, e sempre in casa Barcellona, fa sensazione l'indiscrezione di mercato lanciata dal Mundo Deportivo secondo cui il club blaugrana sarebbero pronti a sferrare l'assalto anche a Neymar mettendo così a segno un altro clamoroso colpo oltre a quello di Lautaro Martinez. L'attaccante brasiliano sarebbe persino disposto ad accettare una riduzione d'ingaggio pur di tornare a vestire la maglia del Barça: accetterebbe infatti il suo vecchio contratto con i blaugrana da 25 milioni a stagione.

La nostra opinione. Il Barcellona non sta vivendo il suo momento migliore. Le frizioni tra Messi e la dirigenza stanno creando qualche crepa di troppo nell'ambiente. Serve quindi un progetto in grande stile per rilanciare il club e dargli ancora più slancio. E da questo punto di vista presentare al via della prossima stagione un tridente d'attacco composto da Messi, Lautaro Martinez e Neymar rappresenterebbe un fantastico biglietto da visita.