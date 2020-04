Un ruolino di marcia impressionante che tradotto in numeri parla di 155 gol in 283 partite ufficiali dal 2011 a oggi. Due volte capocannoniere della Serie A (2014-15 e 2017-18 in coabitazione rispettivamente con Toni e Immobile), nonché capitano dell'Inter per 4 anni, dal 2015 fino al tormentato addio di pochi mesi fa. In poche righe è questo il profilo di Mauro Icardi, un bomber dalla straordinaria continuità di rendimento e che rappresenta - piaccia o meno - una delle eccellenze degli ultimi dieci anni di Serie A. Eppure il 27enne argentino originario di Rosario - al di là delle statistiche largamente a suo favore - continua a essere un mistero: non si trovano in Europa altri centravanti di questo spessore che, di fatto, hanno pochissimo mercato.

Serie A: i bomber del decennio 2010-19

Posizione Giocatore Numero di gol 1. Antonio Di Natale 125 2. Gonzalo Higuain 121 2. Mauro Icardi 121 4. Ciro Immobile 116 5. Fabio Quagliarella 109 6. Dries Mertens 88 7. Edinson Cavani 87 8. Rodrigo Palacio 85 9. Josip Ilicic 79 10. Paulo Dybala 78

* fonte Opta

Mauro IcardiEurosport

L'estate 2019, la più nera

Perché una cosa va detta, senza troppi giri di parole. La scorsa estate Icardi - al netto delle cause e delle singole responsabilità che hanno portato alla clamorosa rottura con l'Inter - è stato trattato come un giocatore qualsiasi, non certo come il secondo miglior bomber dello scorso decennio nel nostro campionato. Per rendersene conto basti pensare alla formula con cui i nerazzurri sono riusciti in extremis a liberarsene: un prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni, una somma nemmeno così proibitiva per un giocatore che può vantare un curriculum del genere.

Mauro Icardi: i numeri della sua carriera

Squadra Presenze + gol Media gol a partita Sampdoria (2011-2013) 33 + 11 0,33 Inter (2013-2019) 219 + 124 0,56 Paris Saint Germain (2019-oggi) 31 + 20 0,64

Icardi al PSG: il boom iniziale e poi...

Approdato a Parigi agli sgoccioli del mercato estivo, l'ex capitano dell'Inter si rende protagonista di una partenza sprint costellata di gol. Conferma anche Oltralpe la sua fama di eccezionale stoccatore negli ultimi 16 metri e - complice anche i problemi fisici di Mbappé e Neymar - diventa di fatto il cannoniere principe della squadra di Tuchel segnando con buona continuità. Da settembre a dicembre 2019 il suo ruolino di marcia parla di 9 gol in Ligue 1 e 5 in Champions League. Un impatto super che aveva spinto i nostri colleghi di Eurosport Francia a parlare di lui in questi termini lo scorso ottobre.

" Tutti hanno accolto di buon grado questa operazione fatta dal PSG alla fine del mercato perché stiamo parlando di un realizzatore eccezionale. Ciò che ci sbalordisce è il suo cinismo, la sua freddezza sotto porta. È letale. Ed eccelle negli spazi stretti con la sua tecnica, i suoi movimenti o il suo gioco in appoggio. Tecnicamente è il partner ideale per Neymar e Mbappé. Se sarà riscattato? Sicuramente. Soprattutto perché i segnali inviati a Cavani vanno in questa direzione. Il PSG non sembra intenzionato a prolungare il contratto del suo attaccante uruguaiano [Glenn Ceillier, Eurosport Francia] "

Così Icardi a Parigi

Competizione Presenze Gol Ligue 1 20 12 Champions League 6 5 Coppa di Francia 3 0 Coppa di Lega 2 3 Totale 31 20

* dati aggiornati al 3/4/2020

Tutto rose e fiori? Niente affatto, anzi. Con il progressivo ritorno in squadra di Mbappé e Neymar, Icardi perde il ruolo di prima punta titolare e inizia a essere utilizzato col contagocce. I primi due mesi del 2020 rappresentano per lui la svolta in negativo della sua esperienza parigina, fino alla goccia che fa traboccare il vaso ovvero l'esclusione dalla doppia sfida degli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund. Una decisione che non fa ovviamente piacere all'argentino e che inevitabilmente pone sul tavolo un interrogativo non di poco conto: il PSG è davvero intenzionato a riscattarlo?

Mauro IcardiGetty Images

E ora che succede?

Prevedere il futuro, di questi tempi, è impresa titanica. Figurarsi nel mondo del calcio, fermo ormai da settimane e alle prese con tentativi più o meno abbozzati di organizzare la ripresa. Sarà importante innanzitutto conoscere le date del prossimo calciomercato estivo e - soprattutto - capire quanto l'emergenza Coronavirus peserà sui bilanci dei club e influirà sulle loro possibilità di spesa. Mettendo da parte queste considerazioni è utile partire da un punto fermo, un dato oggettivo: Icardi è legato all'Inter da un contratto in scadenza nel 2022 e al momento il feeling col PSG non è quello di inizio stagione. Lo scenario più prevedibile allo stato attuale è il ritorno di Icardi ad Appiano Gentile il 30 giugno. Con la speranza, ragionando in ottica Inter, che nel caso in cui il PSG dovesse farsi da parte arrivi un'altra offerta adeguata.

Mauro Icardi insieme a Wanda Nara, moglie e agenteGetty Images

Gli scenari di mercato

Premesso che Icardi farebbe comodo a qualsiasi squadra di Serie A, in Italia l'unica squadra che sembra potersi permettere l'ex capitano interista è la Juventus, ormai da tempo sulle sue tracce. Perché il paradosso di Icardi è esattamente questo: di fatto ha un mercato ridottissimo. In Spagna, a parte l'Atletico Madrid aveva mostrato un certo interesse la passata estate, i top club come Barcellona e Real Madrid cercano altri profili (vedi Lautaro Martinez). E nemmeno dalla Premier League sono finora arrivate offerte concrete all'Inter. Inter che, dal canto suo, ha ovviamente un unico, principale obiettivo: quello di non vivere anche nel 2020 la stessa, identica telenovela di mercato del 2019.

