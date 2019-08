E' il Frank Ribery Day a Firenze. L'asso francese ex Bayern Monaco classe 1983 sbarcherà oggi in Italia per firmare un contratto biennale da 4 milioni di euro (più bonus) col club Viola. Seguiamo in DIRETTA la giornata...

12:00 - Giovedì Ribery al Franchi, sarà festa!

Joe Barone commenta l'arrivo del francese: "Che giornata! Domani speriamo di riempire tutto lo stadio per una grande festa, per Firenze e per la Fiorentina"

11:20 - "Toni mi ha detto che è un grande club"

Prime parole intercettate dai cronisti in aeroporto: "Toni mi ha detto che è un grande club. Sono contento, felice. Ho già parlato con le persone della Fiorentina, ho parlato anche con Luca Toni che mi ha detto che la Fiorentina è un club grande, che la città è bella, Mi piace anche la lingua italiana, anche se ancora non la parlo perfettamente".

11:05 Maglia e sciarpa della Fiorentina, tifosi in delirio

Accolto da centinaia di tifosi, l'asso francese si è presentato con maglia e sciarpa Viola

Ore 11:00 Ribery atterrato a Firenze

Ecco le prime immagini, da Sky Sport, dell'attaccante già con la sciarpa viola insieme a Dainelli e Antognoni

Ore 10:30 - Tifosi in delirio a Firenze

Cresce l'attesa a Firenze, sono già diverse centinaia i tifosi pronti ad accogliere Ribery...

Ore 10:00 - Ribery su Instagram in volo verso Firenze

Il francesce è in volo, come ha postato lui stesso su Instagram...