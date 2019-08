Alla ricerca di un rinforzo in difesa considerati i limiti della coppia di centrali composta da Fazio e Juan Jesus (e con un Gianluca Mancini che ancora deve assimilare i movimenti di una linea a 4) la Roma mette a segno un acquisto a sorpresa. Secondo Sky, infatti, il club giallorosso avrebbe chiuso la trattativa con il Manchester United per il trasferimento nella capitale di Chris Smalling.

Una trattativa lampo chiusa in 2 giorni

Il 29enne giocatore inglese è atteso nelle prossime ore in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto che lo legherà per una stagione alla Roma: la formula è quella del prestito secco, nelle casse del Manchester United finiranno 3 milioni di euro. Si è trattato di una trattativa lampo, iniziata un paio di giorni fa e perfezionata in tempi record. Inizialmente i Red Devils - come precisa Sky - sembravano intenzionati a discutere solo di una cessione a titolo definitivo o in prestito con diritto di riscatto. Poi l'improvvisa fumata bianca e la definizione dell'affare sulla base di un prestito puro: Smalling può essere quindi considerato un nuovo giocatore della Roma.

Chris SmallingGetty Images

Tramonta l'idea Rugani

Completato il reparto difensivo con l'acquisto di Smalling, la Roma (salvo clamorose sorprese) rinuncia quindi definitivamente a Daniele Rugani, in uscita dalla Juventus. La trattativa, che era entrata nel vivo nei giorni scorsi, si era arenata a causa del mancato accordo sulla formula del trasferimento. La Roma ha sempre spinto per il prestito con diritto di riscatto, mentre i bianconeri è intenzionata a lasciar partire il difensore ex Empoli solo a titolo definitivo. La svolta Smalling, infine, potrebbe spingere la Juventus a riconsiderare l'offerta di 35 milioni presentata dal Milan per Merih Demiral.