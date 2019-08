Niente da fare. Sembrava a un passo la chiusura della trattativa per Dejan Lovren, difensore fortemente richiesto da Fonseca, ma alla fine la trattativa col Liverpool per il centrale croato è saltata.

I motivi della fumata nera

Due le ipotesi. La prima, quella italiana della Gazzetta dello Sport, secondo cui la trattativa (già fissata a 3 milioni di prestito oneroso più 12 di riscatto allo scoccare delle 20 presenze stagionali) sarebbe stato un bonus di un milione di euro con il giocatore, che nel frattempo aveva anche accettato di abbassarsi lo stipendio da 4,2 milioni di euro a 3,2 milioni di euro. Secondo la stampa inglese, invece, il Liverpool si sarebbe innervosito per i continui cambiamenti del club giallorosso disposto solo al prestito con diritto di riscatto, mentre i Reds avrebbero voluto cederlo definitivamente. Un tira e molla che ha stufato i campioni d'Europa.

Le alternative: Rugani, Rojo e Vida

Roma che dunque dovrà obbligatoriamente cambiare strategia, con nomi vecchi e nuovi. Torna di moda infatti quello della Roma, che la Juventus però valuta sempre almeno 30 milioni di euro, mentre sempre dall'Inghilterra c'è la pista Rojo del Manchester United. Infine occhio al compagno di reparto in Croazia dello stesso Lovren, quel Vida del Besiktas.

Visite mediche per Cetin

In casa Roma giornata di visite mediche per Mert Cetin. Il difensore turco, sbarcato ieri nella Capitale, questa mattina si è recato a Villa Stuart per i controlli di rito. Nel pomeriggio è atteso nella sede del club per la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi. Il giocatore 22enne arriva dal Genclerbirligi, club di Ankara.