Una delle prime caratteristiche che balzano agli occhi quando si vede giocare Sandro Tonali è la sua disinvoltura. Nonostante sia ancora giovanissimo (compirà 20 anni il prossimo 8 maggio) il centrocampista del Brescia si muove sul terreno di gioco con l'atteggiamento del veterano che ha vissuto mille e più battaglie. Possiede una dote, inoltre, che traccia un solco netto tra i giocatori bravi ma sostanzialmente normali e i talenti cristallini: quando ha la palla tra i piedi tiene la testa alta. Basterebbe solo questo per considerarlo uno dei giovani italiani più ambiti sul mercato. Ma c'è molto di più.

Da regista a mezzala: il signore del centrocampo

Alla sua prima stagione in Serie A il gioiellino del Brescia sta stupendo anche per la duttilità tattica. La sua collocazione naturale è quella di regista davanti alla difesa, ma è piuttosto marcata la sua tendenza ad ampliare il raggio d'azione. Tonali è anche una mezzala forte fisicamente, abile in fase difensiva e di interdizione ma altrettanto bravo quando deve strappare palla al piede. Le percussioni in verticale e i suoi cambi di passo stanno già diventando i suoi marchi di fabbrica. Tutto questo in un Brescia che sta vivendo una stagione complicatissima, ha evidenti limiti tecnici e ha già cambiato più volte allenatore. Alla luce di queste caratteristiche, proviamo a capire a chi farebbe più comodo un giocatore come Tonali.

Juventus

Impossibile non accostare Tonali ai bianconeri. Innanzitutto perché la Vecchia Signora è tra le squadre che si sono mosse prima e con più decisione sul mercato per il centrocampista del Brescia, in secondo luogo perché un giocatore così servirebbe eccome a Maurizio Sarri. Una massiccia iniezione di qualità e una validissima alternativa a un Miralem Pjanic che non ha certamente vissuto finora una delle sue migliori annate.

Minuti giocati, falli subiti, assist vincenti: perché Tonali è un talento speciale!

Assist vincenti 5 13° in Serie A Passaggi chiave 14 17° in Serie A Media Km percorsi 11,284 9° in Serie A Falli subiti 60 4° in Serie A Under 20 più utilizzati 2181 (93,2%) 2° nei top 5 campionati Europei

Inter

Se entrano in gioco i nerazzurri viene naturale accostare il nome di Tonali a quelli di Sensi ed Eriksen. Facciamo uno sforzo di fantasia: Tonali rappresenterebbe l'alter ego di Brozovic in mezzo al campo e colmerebbe quella lacuna causata dalla prolungata assenza di Sensi (che si è fatta sentire eccome). In più Eriksen avrebbe finalmente la possibilità di giocare da trequartista in un 3-4-1-2 ridisegnato. Starà ragionando in questi termini anche Antonio Conte?

Sandro TonaliGetty Images

Milan

Nel caso dei rossoneri il discorso è molto semplice: Tonali sarebbe oro colato in questo momento. Valutazione a parte, che sembra fuori portata per il club di via Aldo Rossi, ha un profilo che si adatta perfettamente alla svolta impressa da Ivan Gazidis: è giovane e ha ampi margini di miglioramento davanti a sé. E dal punto di vista tattico si integrerebbe bene con Bennacer, rispetto al quale ha maggiori capacità in fase di copertura. Per i rossoneri sarebbe un ottimo punto di ri-partenza.

PSG

Il centrocampo è storicamente uno dei reparti più indecifrabili del PSG di questi anni. Spesso infatti la squadra parigina è stata costretta a giocare partite cruciali in piena emergenza (su tutti vedi Marquinhos adattato a mediano). Logico, quindi, che l'innesto di Tonali avrebbe perfettamente senso. E se da un lato è vero che per la Serie A sarebbe un peccato privarsi di un prospetto del genere, dall'altro la curiosità di vederlo giocare insieme a Verratti è davvero tanta. Chissà cosa ne pensa a riguardo Roberto Mancini.

Tonali al Brescia: i numeri

Stagione Presenze Gol + assist Serie B 2017-18 19 2 + 2 Serie B 2018-19 34 3 + 7 Serie A 2019-20 23 1 + 5

Napoli

Qui l'uomo chiave è uno: Gennaro Gattuso. Tonali ha ribadito in più occasioni che l'attuale tecnico dei partenopei è stata la sua fonte di ispirazione. Una piazza meno esigente rispetto alle altre e un allenatore che lo accoglierebbe a braccia non aperte ma apertissime potrebbero essere gli ingredienti giusti per far esplodere definitivamente il giocatore. Napoli è forse la pista meno calda delle cinque, ma una delle più suggestive.