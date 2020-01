Se nella giornata di oggi lo scambio fra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola fra Roma e Inter sembrava solo da ufficializzare, la realtà racconta altro ossia che l’affare deve essere ancora formalizzato e solo domattina si saprà se andrà realmente in porto. A mettere in dubbio la buona riuscita della trattativa è la richiesta di un supplemento di analisi della società nerazzurra che domattina ad Appiano Gentile sottoporrà il laterale umbro a nuovi test ‘di condizione’ ad Appiano Gentile per saggiare le condizioni di tenuta fisica ed atletica di Spinazzola. Se questi test daranno l’esito sperato, Inter e Roma ratificheranno lo scambio altrimenti non sono esclusi colpi di scena.

Video - Politano-Roma: l'ex nerazzurro arriva nella Capitale per le visite mediche 00:53

Roma in attesa ma l'Inter ha provato a cambiare formula

La Roma, pur irritata per il supplemento di controlli (inattesi) richiesti dall’Inter, resta fiduciosa. Anche se nel corso della convulsa giornata l’Inter ha anche provato a chiedere alla società giallorossa il cambio della formula dell’arrivo di Spinazzola, da prestito con obbligo a diritto di riscatto. Proposta respinta al mittente. Staremo a vedere ma non si può escludere del tutto alcuna sorpresa.