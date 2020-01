Il primo rinforzo dell’ambizioso calciomercato di gennaio è arrivato. Ashley Young è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter: indosserà la maglia numero 15. Il 34enne laterale mancino del Manchester United, sbarcato venerdì mattina all’aeroporto di Malpensa, arriva a titolo definitivo in nerazzurro dopo una vita nei Red Devils, club col quale in 9 annate ha stagioni ha vinto una Premier League, un Europa League, 3 Community Shield, 1 FA Cup e 1 League Cup vestendo anche nell’ultima stagione la fascia di capitano.

Contratto fino al 30 giugno con opzione per il 2020-21

Per Young, che a giugno sarebbe stato libero di firmare con qualsiasi club perché a scadenza di contratto, l’Inter ha riservato allo United un conguaglio di 1,5 milioni di euro accontentando così Antonio Conte che ha spinto per avere l’ex nazionale inglese che può agire indifferentemente sulle due fasce e va ad allungare la rotazione degli esterni che ad oggi, al netto del possibile arrivo di Spinazzola nello scambio con la Roma che coinvolgerebbe anche Politano, comprende i soli Biraghi, Candreva, D’Ambrosio e Asamoah (il ghanese ormai lungodegente da settimane). Young ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020 con opzione di rinnovo (legato al rendimento) da 3,5 milioni per la stagione successiva.

Il saluto di Solskjaer: "Dispiace ma è giusto accettare un nuovo contratto"

Nella conferenza stampa di presentazione del big match di domenica contro il Liverpool, Ole Gunnar Solskjaer ha congedato così il suo ex capitano ufficializzando come la fascia di capitano da domenica passerà al braccio di Harry Maguire.

" Ashley va verso i 35 anni e, per essere onesti, penso sia giusto che accetti due anni di contratto se qualcuno glieli offre. Anche noi eravamo pronti ad offrirglielo - spiega il manager norvegese -. Qui allo United è stato un ottimo 'servitore', un ottimo capitano. Ha vinto coppe e campionati. Chi giocherà al suo posto? Beh, Fosu-Mensah sta per tornare a disposizione, così come Dalot "