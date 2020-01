Mattia Caldara torna a casa. Addio al Milan dopo una stagione e mezza surreale: il centrale bergamasco, per la seconda volta nella propria carriera, diventa ufficialmente un giocatore dell'Atalanta, il club dove si è fatto notare al grande calcio. Prestito di 18 mesi, fino al 30 giugno del 2021, con diritto di riscatto a favore della Dea e con una percentuale su una possibile futura rivendita a favore dei rossoneri: questi i termini dell'accordo trovato nelle scorse ore dai due club.

Una stagione e mezza ai box

Caldara risolverà un problema non di poco conto a Gasperini, che nella prima parte di stagione non ha mai trovato un centrale difensivo in grado di rimpiazzare la partenza di Mancini: ha bocciato prima Skrtel, quindi Kjaer. Il quale, ironia della sorte, può ora compiere il percorso inverso in un'operazione separata e vestire la maglia del Milan. A Bergamo l'ormai ex rossonero proverà a dare una sterzata a una carriera bloccatasi di colpo dopo il sensazionale biennio 2016-18: sballottato tra Juve e Milan, è rimasto quasi interamente ai box per un anno e mezzo a causa di problemi fisici apparentemente irrisolvibili. Ma l'Atalanta ha deciso di concedergli una chance. E Caldara, accogliendo con un bel respiro l'aria di casa, ha intenzione di coglierla al volo.

L'agente: "Per ritrovarsi Mattia doveva tornare a Bergamo, il Milan l'ha capito"

" La scelta di Mattia è chiara: rientra a casa, in famiglia, è normale. Per quanto riguarda il Milan, ha capito l'esigenza di Mattia, voleva ricominciare da dove aveva fatto meglio, dove lo conoscono tutti. Aveva bisogno di questo, li ringraziamo. Per lui è un passo importante, deve ritrovarsi, riprendere il ritmo, giocare, stare dove si sente bene. La parte positiva è recuperare il valore del ragazzo, uno dei migliori difensori italiani [Giuseppe Riso @SkySport 10/1/2020] "