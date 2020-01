Camoranesi torna in panchina dopo 3 anni: allenerà il Tabor Sezana in Slovenia

Un campione del mondo in Slovenia. Mauro German Camoranesi è il nuovo allenatore del Tabor Sezana, club che milita nella Serie A slovena. L'ex centrocampista azzurro, attualmente commentatore per DAZN, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 e sarà affiancato dal suo predecessore, Almir Sulejmanovic.

" Il Tabor NK Sezana comunica di aver affidato a Mauro German Camoranesi la guida della prima squadra firmando un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2021. Mauro Camoranesi sarà coadiuvato dallo stand composto da Almir Sulejmanovic come secondo allenatore, Andres Yllana assistente tecnico e Miguel Enrique preparatore atletico. Il nuovo allenatore verrà presentato ai media il giorno 10 gennaio, alle ore 13, presso lo stadio di Sezana "

Camoranesi torna ad allenare esattamente tre anni dopo la sua ultima esperienza in panchina: l'ultima esperienza riasale al gennaio del 2017, quando diede le dimissioni da mister dei Cafetaleros de Tapachula, squadra che militava nella seconda divisione messicana. Prima di allora aveva allenato il Coras de Tepic, sempre in Messico nel 2014/15, e il Tigre nella Primera Division argentina per soli tre mesi tra il 2015 e il 2016.