Cancelo, il Manchester City è sempre più vicino: c'è l'intesa con la Juventus

Il Manchester City ha fretta di chiudere la trattativa per Joao Cancelo. Dopo una fase di stallo, la situazione sembra essersi sbloccata: nel suo blitz in Inghilterra infatti Fabio Paratici avrebbe incontrato anche i dirigenti dei Citizens, che avrebbero confermato l'interesse e la voglia di portare il terzino portoghese alla corte di Guardiola. Una notizia che viene rilevata dalla redazione torinese del Corriere della Sera, solitamente sempre molto attiva e attendibile per quanto riguarda gli affari di casa Juventus.

Secondo il Corriere Torino, insomma, Joao Cancelo sarebbe sempre più vicino al Manchester City, con il club inglese deciso all'acquisto nonostante nell'affare la Juventus non abbia accettato la contropartita Danilo, in uscita dalla squadra di Guardiola nel caso di arrivo appunto di Cancelo. La Juventus vuole ottenere tutta una contropartita economica, ovvero quei circa 60 milioni (bonus compresi) su cui ancora il City cerca di limare gli ultimi dettagli.

L'affare però, stando sempre ai colleghi del Corriere, ha ripreso parecchio vita. Occhio dunque alle uscite di casa Juventus: non solo il percorso Dybala-Lukaku, ma anche Joao Cancelo.