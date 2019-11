Caos Napoli: le multe restano, ma torna il dialogo tra De Laurentiis e i giocatori

È durato poco più di un'ora a Castel Volturno il vertice tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, i giocatori, il tecnico Carlo Ancelotti e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Un incontro che, secondo la ricostruzione fornita da Sky, viene definito positivo. All'ordine del giorno c'era l'ormai celebre ammutinamento dei giocatori dopo la sfida di Champions League contro il Salisburgo al San Paolo dello scorso 5 novembre: in quell'occasione la squadra disertò il ritiro imposto dalla società scatenando la furia del presidente. A partire da quell'episodio, De Laurentiis avrebbe ribadito la linea della fermezza confermando la decisione del club di infliggere multe ai giocatori a seguito del loro comportamento.

I 3 obiettivi fissati da De Laurentiis

Durante l'incontro, che si è svolto all'interno della palestra del centro sportivo, il patron avrebbe avuto anche colloqui individuali con alcuni giocatori e avrebbe lanciato segnali distensivi al gruppo facendo anche i complimenti alla squadra per la prestazione contro il Liverpool mercoledì sera in Champions League ad Anfield. Secondo quanto precisato da Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club azzurro, De Laurentiis avrebbe fissato tre obiettivi stagionali: tornare a vincere in campionato per riavvicinarsi al quarto posto, fare strada in Champions League e arrivare il più lontano possibile in Coppa Italia.