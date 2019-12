" Il ritiro? Non sono d'accordo con la società. Ma io faccio l'allenatore e i giocatori fanno i giocatori. Le scelte del club vanno rispettate. [Carlo Ancelotti, 4/11/2019] "

Meno di un mese fa Carlo Ancelotti a precisa domanda sulla scelta di Aurelio De Laurentiis di spedire la squadra in ritiro dopo l’inopinata sconfitta contro la Roma non aveva nascosto il proprio scetticismo nei confronti della misura scelta dal presidente partenopeo.

Da quel giorno, se si escludono i due preziosi pareggi strappati in Champions League contro Salisburgo e Liverpool, la crisi del Napoli si è acuita e dopo la dolorosa e inattesa sconfitta interna contro il Bologna (la seconda nelle ultime 6 giornate in cui Insigne e compagni hanno portato a casa 0 vittorie e 4 sconfitte) proprio il tecnico emiliano annuncia ai tifosi un nuovo ritiro, che scatterà a partire da mercoledì e durerà fino a sabato quando gli azzurri a Udinese proveranno a trovare quella vittoria scacciacrisi che in campionato manca ormai dal 20 ottobre.

La scelta del ritiro volontario è maturata al termine di un vertice con i giocatori durato circa 90 minuti ed avvenuto negli spogliatoi del centro sportivo di Castelvolturno. Dopo l'ammutinamento di un mese fa, un gesto di avvicinamento del gruppo azzurro che resterà insieme almeno per quattro giorni, per fare quadrato e ritrovare quei risultati che mancano da tempo.

Il comunicato della società

" Come da programma la squadra riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio. Ancelotti ha stabilito che il gruppo, poi, rimarrà in ritiro a partire da mercoledì per prepapare il match contro l'Udinese, 15esima giornata di Serie A in programma sabato alla Dacia Arena". "