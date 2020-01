Sabato 25 gennaio in tutto il mondo si festeggerà il Capodanno Cinese: si entra nell'anno del topo e tutte le comunità cinesi sparse per il pianetà avranno a loro volta il loro tradizionale inizio d'anno.

L'Inter, che da tempo ormai strizza l'occhio alla cina, ha deciso di onorare l'evento sfoggiando, domenica alle 12:30 contro il Cagliari, una maglia celebrativa.

a una prima occhiata, ciò che spicca maggiormente sono i nomi sulle spalle scritti in ideogrammi, ma questa maglia nasconde altre chicche. Particolari, per esempio, anche i numeri, che, come recita il comunicaro del clu sul proprio sito, sono

" realizzati per la prima volta con un pattern recante il tradizionale FU 福, tipico messaggio di buona fortuna, in diversi stili di calligrafia cinese "

Inoltre, per concludere l'omaggio al mondo cinese cui l'Inter è così vicina, prima del match con i rossoblù ci sarà un Dragon Show, tradizionale danza portafortuna di grande impatto visivo. I dragoni, per questa occasione, indosseranno una livrea nerazzurra.

Intanto i giocatori si sono divertiti a girare un video che ha come protagonista Samir Handanovic, nato proprio nell'anno del topo, per fare gli auguri a tutti i fan cinesi.