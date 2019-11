Caprari entra e gela la Spal al 91': la Samp si aggiudica lo scontro salvezza

Con le unghie e con i denti. Dopo il pareggio agguantato in extremis contro il Lecce a Marassi, la Samp vede la luce fuori dal tunnel e al Mazza smuove la classifica con i primi punti in trasferta. Bastano 40 secondi a Caprari per entrare in campo, posizionarsi al centro dell’area e sfruttare la prima palla utile disponibile: un gol "alla Inzaghi" che catapulta il club di Ferrero al terzultimo posto a fianco dell’altra squadra genovese e condanna la Spal all’ultima posizione della Serie A.

I due allenatori arrivano allo scontro salvezza adottando mini rivoluzioni nelle formazioni iniziali: Semplici opta per Moncini nel tandem offensivo con Petagna. In mezzo al campo c'è Valoti al posto di Missiroli, a completare il trio con Murgia e Kurtic: sugli esterni agiscono Strefezza e Reca. Ranieri, invece, non rischia Quagliarella e lancia Bonazzoli al fianco di Gabbiadini. Thorsby, al debutto assoluto in A e Jankto scelti sulle corsie esterne, con Ekdal e Vieira a completare il reparto. Una partita che nei 90 minuti non regola grandi emozioni, le squadre attaccano soprattutto sulle fasce, ma senza sfondare e sbagliando sistematicamente l'ultimo passaggio. Poi l'epilogo con i due nuovi entrati di Ranieri: Ramirez e Caprari.

Tomovic in uno scontro di gioco con Bonazzoli in Spal-SampdoriaEurosport

La cronaca in 4 momenti chiave

30’ OCCASIONE SAMP - Stop di petto di Bonazzoli e esterno collo sinistro dai 30 metri che sfiora il palo. Berisha era comunque sulla traettoria. Dopo tanti tentativi in attacco della Spal, il primo vero squillo della gara è blucerchiato

53’ GOL ANNULLATO A GABBIADINI - L'attaccante azzurro insacca in rete da posizione ravvicinata, ma irregolare. Nessuna protesta da parte dei blucerchiati, la Var conferma la decisione immediata di Chiffi

85’ BONAZZOLI VICINO AL GOL! Grande occasione per l'attaccante sugli sviluppi di un corner: a pochi passi dalla porta conclude in allungo, ma Berisha si distende e blocca la sfera

90’ +1’ VANTAGGIO DELLA SAMP!!!! GOL PESANTISSIMO! Igor si fa anticipare da Depaoli sulla destra, il classe '97 crossa di prima intenzione e trova la testa di Ramirez. Sulla traettoria si inserisce Caprari, appena entrato, che incorna nell'angolino. Beffato Berisha

Mvp

Gianluca CAPRARI – Non può che essere lui. Regala la prima vittoria alla gestione Ranieri e ci mette 40 secondi a farlo. L’attaccante scuola Roma è un rapace e l’uomo da cui ripartire

L’angolo del Fantacalcio.

Promosso. AUDERO – Terzo clean sheet stagionale per il portierone blucerchiato che difende la porta con fisicità e uscite basse coraggiose. Un’ottima notizia per tutti i suoi fantallenatori

Bocciato. IGOR - Contiene bene Bonazzoli e Gabbiadini e non si fa scrupoli a portare la palla e a impostare in avvio. Poi incomincia il declino: rischia il rosso per un intervento da ultimo uomo su Gabbiadini a fine primo tempo, ma Chiffi lo grazia. Si fa superare diverse volte nella ripresa e nel finale si fa scippare la palla da Depaoli poco prima del gol di Caprari. Colpevole

Il momento social del match

Il tabellino

SPAL-Sampdoria 0-1 (primo tempo 0-0)

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari (dall’85’ Jankovic), Igor; Strefezza, Valoti (dal 67’ Missiroli), Murgia, Kurtic, Reca; Petagna, Moncini (dal 61’ Floccari). All: Semplici.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Ekdal; Jankto (dal 73’ Augello); Gabbiadini (dal 70’ Ramirez), Bonazzoli (dall’88 Caprari). All. Ranieri.



Arbitro: Daniele Chiffi (Padova)

Gol: 91’ Caprari

Assist: Ramirez

Ammoniti: Depaoli (Samp), Igor, Missiroli (SPAL)