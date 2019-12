Carisma, idee, camaleontismo: come Fonseca ha ribaltato la Roma vincendo lo scetticismo

Sbarcato a Roma in un’afosa giornata di giugno tra un misto di scetticismo e diffidenza generale, mister Paulo Fonseca ha attecchito eccome nel nostro campionato ottenendo risultati sorprendenti in questo primo scorcio di stagione. La sua Roma è infatti la seconda squadra più migliorata rispetto allo scorso anno (+8 in classifica) dietro all’inarrivabile Cagliari (+12), veleggia al quarto posto in classifica ed è padrona del proprio destino in Europa League. In attesa dell’esame di maturità fissato per questo venerdì sera a San Siro contro l’Inter capolista, vediamo come il tecnico portoghese 46enne ha cambiato la Roma nei primi quattro mesi e mezzo della sua legislatura.

Le squadre migliorate rispetto alla Serie A 2018/2019

SQUADRA PUNTI 19/20 PUNTI 18/19 DIFFERENZA CAGLIARI 28 16 12 INTER 37 29 8 ROMA 28 20 8 ATALANTA 25 18 7 LAZIO 30 24 6 BOLOGNA 16 11 5 UDINESE 14 13 1

" Di Fonseca mi ha colpito l’idea di calcio, come interpreta la partita, come ci spiega come dobbiamo giocare e la determinazione (Aleksandar Kolarov) "

" Mi piace il suo gioco, fatto di tanto possesso. Così come il modo in cui gestisce la squadra. Sì, Fonseca mi piace molto. È davvero un grande allenatore. Aiuta la squadra a crescere (Jordan Veretout) "

Il mentalista

Il primo e forse l’aspetto più importante, ovvero entrare nella testa dei giocatori per spremere il massimo delle loro potenzialità e soprattutto convincerli della bontà del progetto tecnico. A giudicare dai virgolettati dei leader Kolarov e Veretout la missione è già stata centrata. La personalità non fa certo difetto al tecnico portoghese e in alcuni casi (vedi alla voce “squalifica rimediata contro il Cagliari”) ha pure strabordato. Fonseca non guarda in faccia nessuno come si può evincere dal caso Florenzi: sei romano, romanista e capitano? Benissimo, ma se non mi fornisci le dovute garanzie fisiche e tecniche il campo lo vedi con il binocolo. Ciò non toglie che gli “emarginati” - come lo stesso Florenzi - possano rientrare in gioco alla bisogna: la rosa del resto è delle più profonde e le rotazioni possono giocare un ruolo determinante nell’economia di una stagione lunga ed estenuante.

Fonseca e l'arbitro Massa - Roma-CagliariGetty Images

4-2-3-1 ad alto tasso qualitativo, ma il possesso palla?

Nel solco di quanto già messo in pratica allo Shakhtar – dove 4-2-3-1 e batteria di trequartisti dai piedi educatissimi assurgono ormai a cifra stilistica – Fonseca sa esaltare le doti tecniche dei suoi tre alfieri posizionati davanti ai due mediani e dietro quell’unica punta (in questo caso il cigno Edin Dzeko) chiamata a fungere da regista offensivo per premiarne gli inserimenti. I reparti nell’intelaiatura della Roma sono comunicanti e interscambiabili e così i trequartisti sono chiamati a sbrigare anche compiti di contenimento e a loro volta a premiare gli inserimenti di esterni bassi iper offensivi. Non è un caso che nella Roma i trequartisti abbondino e abbiano caratteristiche similari: il fattore infortuni è cosi (quasi) sempre scongiurato. Quanto al possesso palla, non è esattamente la prerogativa della casa come poteva sembrare: la Roma è sesta in questa speciale classifica insieme alla Fiorentina (26’59 in media a gara) e nonostante il 44% racimolato a Verona ha saputo spaccare in due la difesa avversaria a suon di imbucate (per lo più di un superbo Lorenzo Pellegrini) per gli esterni votati all’attacco della profondità.

Media a gara di possesso palla della Serie A (Fonte Lega Serie A)

Inter: 28'54

Napoli: 28'37

Atalanta: 28'

Juventus: 27'41

Milan: 27'17

Fiorentina: 26'59

Roma: 26'59

Le invenzioni

Non è stato sempre tutto rose e fiori per la Roma nei primi vagiti della nuova stagione: la squadra è incappata in alcune sconfitte pesanti e ha visto un intero reparto (quello del centrocampo) quasi radersi al suolo per via di infortuni a catena. Nel momento della difficoltà estremo è stato lo stesso allenatore portoghese a estrarre il coniglio dal cilindro reinventando un centrale difensivo puro come Gianluca Mancini come schermo di centrocampo con ottimi risultati. A Fonseca va anche riconosciuto il merito di aver rigenerato alcuni elementi sfiduciati della rosa come Justin Kluivert, un vero fattore nelle ultime uscite giallorosse e finalmente all'altezza del suo talento cristallino.

Friday Night Lights a San Siro: la prova del 9

La sfida di questa sera contro l’Inter ha i crismi dell’esame di maturità: i giallorossi affronteranno un’Inter sì prima della classe, ma falcidiata dagli infortuni, con il fiato un po’ corto e attesa dal big match da dentro o fuori in Champions contro il Barça di Messi. Fare risultato significherebbe consolidare classifica e autostima per una società a caccia di rivincita dopo la fallimentare stagione passata ma soprattutto di un’affermazione che manca ormai da 11 lunghissimi anni, da quella Coppa Italia 2007/2008 conquistata proprio a spese dell’Inter. Per Fonseca il difficile viene adesso: ora che la diffidenza dei tifosi si è tramutata in esaltazione i giallorossi dovranno essere in grado di gestirla sciorinando quella continuità di rendimento e quella fame mista a ferocia agonista che a Roma spesso è risultata essere assente ingiustificata.

Video - Fonseca: "Black Friday per presentare Inter-Roma? Parole infelici, serve attenzione" 00:58