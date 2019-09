"Ecco il motivo per cui ho deciso di non andare a giocare lì quando avrei potuto. Vorrei che tutti i giocatori neri lasciassero questo campionato". Demba Ba, attaccante dell'Istanbul Basaksehir, sul proprio profilo Twitter attacca la Serie A pubblicando il post della curva Nord dell'Inter in difesa dei tifosi del Cagliari dopo gli insulti razzisti di cui è stato vittima Romelu Lukaku nella partita con l'Inter di domenica sera.

" Sicuramente questo non fermerà la loro stupidità e il loro odio, ma almeno non prenderanno di mira le altre etnie "