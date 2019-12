Caso Napoli: Gattuso alla Di Matteo e gli errori di De Laurentiis (più gravi di quelli di Ancelotti)

Non si può non augurare a Gennaro Gattuso di diventare, per Napoli e il Napoli, quello che Roberto Di Matteo diventò per il Chelsea dopo l’esonero di André Villas-Boas, esonero che, fra parentesi, coincise proprio con una sconfitta al San Paolo: l’artigiano dell’unica Champions nella storia dei blues. Ciò premesso, il licenziamento di Carlo Ancelotti è stato un grave errore. Non stiamo parlando di un allenatore perfetto, figura che non esiste.

Stiamo parlando di un grande tecnico, come certificano le tre Champions vinte (due con il Milan, una con il Real). Aurelio De Laurentiis è un presidente concreto che crede nel potere assoluto, alla «Re sole» (e solo). La scelta del ritiro, brutta e sbagliata, ha inquinato i pozzi dello spogliatoio. La notte della sfida interna con il Salisburgo volarono parole grosse. Edoardo, figlio di Aurelio e vice presidente, venne quasi alle mani con Allan. Cercò di dividerli Davide, figlio e vice di Carlo. Un contatto che ha lasciato fazioni, fronde, polvere da sparo.

Video - De Laurentiis presenta così Gattuso: "È il momento di Ringhio Starr" 01:06

Un pargolo e il genero in squadra sono biglietti della lotteria: tutto bene finché si vince. Ma poi? Ricordando l’esperienza della famiglia Ancelotti al Bayern, Antonio Cassano chiosò che «un ragazzo di 30 anni non può parlare con Ribéry». Di sicuro, Carletto seppe del ritiro da un tweet e non dal padrone. Non gradì. I giocatori, loro, non avevano digerito l’abbandono del 4-3-3 per il 4-4-2. La panchina di Dries Mertens e la tribuna di Lorenzo Insigne a Genk diffusero sinistri presagi.

Nessun dubbio che 17 punti dalla vetta, dopo 15 giornate, siano uno sproposito, soprattutto se si è dato "dieci" al mercato estivo. Nessun dubbio, di conseguenza, che Ancelotti abbia sbagliato. A Maurizio Sarri si rimproverava di cambiare poco; al suo successore, di cambiare troppo. E senza risultati non c’è piano saggio e condiviso che tenga.

Bela Guttmann al Milan e Radomir Antic al Real vennero esonerati da primi in classifica; Gigi Simoni, all’Inter, dopo aver liquidato Real e Salernitana. Ancelotti, nel suo piccolo, potrà sempre raccontare di esserlo stato la sera in cui centrava, imbattuto, gli ottavi di Champions dopo un panciuto 4-0. Non solo: nei confronti con il Liverpool, pre e post corona, il suo Napoli ha raccolto, nell’ordine, 1-0, 0-1, 2-0, 1-1.

De Laurentiis aveva bisogno di un capro espiatorio. Poteva multare la rosa, e l’ha multata, non scaricarla in toto. I titolari a fine contratto, da Mertens a José Maria Callejon, costituivano taniche di benzina pericolosamente vicine ai fiammiferi delle sue picconate. Certo, come ha rivelato «il Fatto quotidiano» del 6 dicembre, anche il contratto di Ancelotti conteneva paletti grotteschi, tipo la facoltà (da parte dell’azienda) di entrare a gamba tesa persino sui suoi profili social. Cavilli imbarazzanti.

Insomma: il boss si è inventato un "auto-colpo di stato" dagli effetti ambigui e imprevedibili. Gattuso ripartirà dal 4-3-3. E’ serio e, come dimostrato al Milan, ha carattere. Resta da vedere fin dove giocatori senza più alibi ma ancora in guerra lo seguiranno. Chi scrive, Ancelotti l’avrebbe tenuto. Voi?