Caso Spinazzola: la Roma non autorizza altri test. Salta l'affare con l'Inter?

Si fa o non si fa? Tutto bloccato per lo scambio tra Roma e Inter, con Politano verso il giallorosso e Spinazzola verso il nerazzurro. Mentre il primo non avrebbe problemi a firmare, c'è qualche problema in più per il secondo.

Nella giornata di oggi Spinazzola avrebbe dovuto fare una dose aggiuntiva di esami, perché la prima non è stata abbastanza. Il problema è che la Roma si è opposta alla cosa, bloccando di fatto i lavori per il doppio scambio.

Una frenata che alimenta le voci della possibilità che ad andare a vestire il giallorosso possa essere invece Suso: in uscita dal Milan (vista anche la dose di fischi incassata nell'ultimo match contro la SPAL), potrebbe essere un'opzione per la Roma.