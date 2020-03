La Figc studia un piano per affrontare e superare le conseguenze economiche dell'emergenza Coronavirus. Secondo il Corriere dello Sport il presidente federale Gabriele Gravina avrebbe stilato un documento che verrà sottoposto all'attenzione del Governo e che contiene alcune misure concrete da adottare in tempi brevissimi. Vediamo nel dettaglio in cosa consistono le proposte.

Cassa integrazione per alcuni giocatori

La richiesta più importante consiste nella previsione di una Cassa integrazione per i giocatori il cui stipendio è inferiore ai 50mila euro lordi, quindi principalmente per chi milita in Serie B e in Serie C. Una misura che, come specifica il Corriere dello Sport, è già prevista per altre categorie di lavoratori e che potrebbe trovare applicazione anche in sport diversi dal calcio. La Cassa integrazione verrebbe applicata sugli stipendi da marzo in poi. Attenzione alla posizione in merito dell'Associazione Italiana Calciatori che in questo provvedimento vede una riduzione degli stipendi mascherata.

Il fondo Salva Calcio

La seconda richiesta della Figc è l'istituzione di un apposito fondo Salva Calcio: permetterà ai club di colmare la lacuna dei mancati introiti ai botteghini e di avere la liquidità necessaria per procedere all'iscrizione ai prossimi campionati. Sembrano scontati gli slittamenti delle scadenze fiscali. La Federazione, inoltre, chiederà al Governo l'autorizzazione ad avvalersi delle sponsorizzazioni da parte delle aziende che si occupano di scommesse. Una soluzione temporeanea, magari della durata di un solo anno, giusto il tempo per ridare fiato alle casse dei club che più ne hanno bisogno.