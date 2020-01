Schierato titolare in 3 partite consecutive contro Cagliari, SPAL (Coppa Italia) e Udinese, Samu Castillejo sta meritando la fiducia concessagli da Stefano Pioli a suon di buone prestazioni, gol e assist. Lo spagnolo, grazie al cambio di modulo, sembra essere riuscito a ritagliarsi un ruolo in pianta stabile dopo una prima parte di stagione molto altalenante e avara di soddisfazioni. In un'intervista a Sky Sport l'ex Villarreal parla di tutto: del suo momento di forma e del rapporto con Zlatan Ibrahimovic.

"Il mio miglior momento al Milan"

" È la prima volta che faccio tre partite di seguito, quindi penso che sia il mio miglior momento. Domenica contro l'Udinese abbiamo conquistato la terza vittoria consecutiva all'ultimo minuto davanti ai nostri tifosi, è stato bello "

"Ibra ha la mentalità da leader"

" Martedì quando abbiamo fatto il lavoro di recupero correva davanti a tutti: è il primo ad arrivare a Milanello. Se Ibrahimovic, a 38 anni e dopo avere fatto tutto in carriera, fa queste cose, tu che ti chiami Samu Castillejo che fai, non lo fai? È un giocatore molto esigente in campo, se sbagli passaggio te lo dice, se stai giocando male te lo dice, ti tira fuori tutto quello che hai perché è un campione. Ha la mentalità da leader: non cerca solo di fare gol, ma prova anche a far vincere la squadra "

"Tifo Milan fin da piccolo"

" Quello è un sentimento che non si può spiegare e quando è uscita la possibilità di venire a giocare qui non ci ho pensato nemmeno un secondo. Sto vivendo un momento molto bello: contro l'Udinese l'applauso dello stadio quando sono uscito è stata una delle cose più belle da quando sono a Milano "